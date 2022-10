Sexualité : de nombreux seniors ont encore une vie intime épanouie après 60 ans

L'ESSENTIEL 66 % des personnes âgées de 60 ans et plus ne sont pas en mesure de donner un âge limite pour avoir des relations intimes.

Pour les 44 % des seniors n’ayant pas de rapports sexuels, l’absence de partenaire ou d’envie et les problèmes de santé sont les principales raisons avancées.

"Passé un certain âge, la vie affective et sexuelle n’existe plus." Plusieurs idées reçues circulent autour de la sexualité des seniors. Pour déconstruire les préjugés, l’association Les Petits Frères des Pauvres a mené une étude auprès de 1.500 personnes âgées de 60 ans et plus. Ce rapport a révélé que 52 % des seniors conservaient une vie sexuelle active. Dans le détail, 70 % des 60-64 ans ont des relations intimes, ils ne sont que 32 % dans la tranche 80-84 ans et seulement 8 % au-delà de 85 ans.

Une "vie intime qui concerne plus les hommes (65 %) que les femmes (42 %), les personnes qui vivent en couple (74 %) que les personnes seules (20 %) et les personnes qui ne sont pas en perte d’autonomie (55 %) vs les personnes en perte d’autonomie (22 %) ou celles dont le partenaire est en perte d’autonomie (37 %)", peut-on lire dans l’enquête.

Satisfaction sexuelle : la plupart des personnes âgées sont épanouies

D’après les résultats de l’étude, 91 % des personnes âgées qui ont une vie sexuelle en sont satisfaites. Cette épanouissement est plus marquée chez les femmes. En ce qui concerne le désir au sein du couple, 89 % ont déclaré se sentir désirées par leur conjoint(e) mais un tiers des répondantes a indiqué se sentir moins désirées qu’avant, avec une hausse progressive de ce ressenti en avançant en âge.

La fréquence des rapports sexuels et les problèmes de santé sont les premières sources d’insatisfaction pour 8 % des personnes âgées ayant des relations sexuelles. "Nous avions des relations sexuelles avec ma femme. Quand elle a attrapé le cancer, à la fin, ça s’est arrêté. Ça a duré cinq ans cette horrible époque", a confié Édouard, âgé 102 ans, à l’association.

Seniors : l’amour n’a pas d’âge !

Selon le sondage, 94 % des personnes âgées sont amoureuses de leur conjoint(e). Au total, 59 % des personnes âgées de 60 ans et plus vivent en couple, soit plus de 10 millions de personnes. D’après les participants, la complicité (53 %), le rire (50 %) et les confidences (48 %) sont considérés comme des caractéristiques relationnelles essentielles dans le couple.