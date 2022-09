Manger des œufs 5 fois par semaine aiderait à rester mince

L'ESSENTIEL L’indice de masse corporelle correspond au poids divisé par la taille au carré.

Un œuf d’environ 50 g contient 6,5 g de protéines.

Les études scientifiques se sont souvent intéressées aux œufs, et à leurs conséquences sur la santé cardiovasculaire. Ils ont parfois été accusés d’augmenter le taux de cholestérol. Cette fois, des chercheurs espagnols et chiliens ont voulu comprendre le rôle de l’œuf sur le contrôle du poids. Dans une étude parue dans Clinical Nutrition, ils montrent comment la consommation régulière d’œufs contribue à une meilleure composition corporelle.

Une analyse de la consommation d’œufs hebdomadaire pour comprendre ses effets sur le poids

L’équipe de recherche a recruté 355 étudiants en première année dans une université espagnole, âgés de 18 à 30 ans. Ils ont récolté différentes données, notamment leur taille, leur poids et leur composition corporelle. En parallèle, ils leur ont soumis un questionnaire pour évaluer leur consommation d’œufs. Les chercheurs n’ont pas interrogé les participants sur la façon dont ils les consommaient. Une fois ces différentes informations obtenues, les scientifiques ont réparti les participants dans différents groupes : ceux qui en mangent moins d’une fois par semaine, une à quatre fois par semaine et ceux qui en consomment au moins cinq fois par semaine.

Une consommation d’œufs corrélée à l’IMC

L’analyse des données recueillies montre que les étudiants consommant des œufs au moins cinq fois par semaine avaient des indices de masse corporelle plus faibles et des taux de graisses plus bas, en comparaison aux deux autres groupes. Dans ce groupe, l’indice de masse corporelle moyen était de 22,5 contre 23,5 environ pour les deux autres. Le ratio entre le tour de taille et la taille était de 0,45 dans le groupe qui mangeait des œufs plus de cinq fois par semaine, contre presque 5 pour les autres. Or, plus cette donnée est faible, mieux c’est.

Les scientifiques ont mis ces résultats en lien avec les réponses des participants concernant leurs habitudes alimentaires, notamment leur consommation de protéines et la quantité de calories ingérées en moyenne. "L’association entre la consommation d'œufs et la composition corporelle est liée à l'apport en protéines", constatent les auteurs. Cela signifie que la principale différence entre les groupes est l’apport en protéines lié aux oeufs. Or, elles font partie des nutriments à consommer régulièrement. D’après l’Anses, elles doivent représenter entre 10 à 27 % de l’apport énergétique total, pour une personne de moins de 60 ans.

Les bienfaits de l’œuf sur le poids : des résultats à confirmer

"Cette découverte est importante du point de vue de la santé publique, suggérant qu'une consommation d'œufs plus élevée, supérieure à cinq œufs par semaine, peut conduire à une composition corporelle plus saine, en particulier en raison d'un apport en protéines plus élevé", s’enthousiasment les auteurs. Il faut toutefois souligner une limite à cette étude : elle est observationnelle. Cela signifie qu’elle met en avant une corrélation entre la consommation d’œufs et un poids plus faible, mais elle ne permet pas d’établir une relation de cause à effet.