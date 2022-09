Grossesse : elle est enceinte pendant 13 mois !

L'ESSENTIEL En France, on prévoit systématiquement une date d’accouchement 9 mois après la date présumée du début de grossesse, soit 41 semaines d’aménorrhée.

Au 9ème mois de grossesse, le bébé pèse autour de 3 kg et peut mesurer plus de 50 centimètres.

Seuls 5 % des bébés naissent le jour annoncé par les médecins.

Elle détient le record de la plus longue grossesse du monde. Jacqueline "Jackie" Haddock, âgée de 23 ans, a donné naissance à sa fille au bout de 13 mois et une semaine. À l’époque, plus précisément en 1990, la jeune femme, originaire de Wolverhampton en Angleterre, s’était présentée à l’hôpital de Londres, car elle était persuadée d’avoir atteint son terme. Après des examens, les médecins ont estimé qu’il était encore trop tôt pour accoucher.

Un poids faible chez des bébés nés après 13 mois de grossesse

Après quelques semaines d’attente en plus, elle a constaté qu’elle était épuisée et que rien ne se produisait. Au bout de 398 jours, la Britannique a mis au monde une petite fille, appelée Sarah Jane. Cette dernière pesait 1,360 kg à sa naissance. "Je ne pense pas que nous allons avoir un autre enfant après ça car j'ai souffert", avait-elle confié.

Ce n’est pas la première fois qu’une patiente reste enceinte aussi longtemps. En 1971, Christine Houghton, une Anglaise âgée de 28 ans, avait accouché après 390 jours de grossesse. À la naissance, sa fille pesait 1 kg.

Combien de temps dure une grossesse ?

"La durée de la gestation n'est pas fixe, elle varie entre 280 et 290 jours soit entre 40 et 41,3 semaines d'aménorrhée avec une durée moyenne 284 jours (40,4 semaines d'aménorrhée)", indique l’Assurance maladie. Pour rappel, un enfant né avant la 37ème semaine de grossesse est considéré comme prématuré. À partir de la 37ème semaine, on parle de "terme précoce". Un enfant né à la semaine 37 ou 38 peut éprouver plus de difficultés à se nourrir ou à respirer et avoir un système immunitaire plus faible.