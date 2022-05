Infertilité : non, le jus de bissap ne vous fera pas tomber enceinte !

L'ESSENTIEL La page Facebook qui vante les vertus du jus de bissap contre l'infertilité met en avant son action hormonale

Cette action ne repose sur aucune preuve sérieuse, selon les professionnels de santé interrogés sur cette question

"Tomber enceinte dans 1 mois!". Ce groupe Facebook a évidemment retenu l'attention de nombreuses femmes désireuses d'avoir des enfants et qui ont des difficultés à être enceintes. Faux espoirs : la recommandation de boire du jus de bissap -hibiscus sabdariffa, de son nom scientifique-, une plante très populaire au Sénégal et en Côte d'Ivoire, n'a aucune chance de déboucher sur une grossesse ! C'est ce qu'affirment plusieurs spécialistes de la santé à l'AFP Côte d'Ivoire : "Cette recette de grand-mère pour booster la fertilité chez la femme n'a aucun fondement scientifique", souligne le gynécologue-obstétriien ivoirien Moïse Amuah auprès de l'agence.

Mais alors comment cette fausse information a-t-elle pu se répandre au point d'être partagée plusieurs milliers de fois sur le réseau social ? "La fleur de bissap n'est pas un remède connu en médecine moderne et je crois plutôt que la couleur rouge de ce jus a créé dans l'imagination populaire ce mythe d'un remède; ce n'est pas un régulateur hormonal, aucune étude connue à ce jour ne l'a démontré", estime le Dr Amuah.

Vertus digestives et diurétiques

Car c'est bien ainsi que cette boisson est présentée comme une solution à l'infertilité. "Tout ce qui vous rend infertile, ces feuilles le nettoie à fond et activent les bonnes hormones", est-il mentionné sur la page Facebook "Tomber enceinte dans 1 mois!".

Sauf que s'il pourrait avoir des vertus digestives et diurétiques et constituer un apport en vitamine C, le jus de bissap, généralement consommé sous forme d'infusion, "ne possède aucune action hormonale", insiste le Dr Amuyah. "Cette publication prêtant des vertus gynécologiques et de fertilité au bissap est étrange et même dangereuse", renchérit, toujours auprès de l'AFP, Stéphane Besançon, directeur général de l'ONG Santé Diabète au Mali.

50 millions de couples infertiles

L'agence en profite d'ailleurs pour rappeler la prudence nécessaire face à tous les remèdes miracles qui sont présentés sur les réseaux sociaux pour lutter contre l'infertilité, un mal qui toucherait près de 50 millions de couples dans le monde. "Aucune étude scientifique n'a montré d'effet positif des plantes sur la fertilité", déclare Joëlle Balaïsch-Allart, présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens français.