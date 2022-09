Pyélonéphrite : quelle est cette maladie causant l’hospitalisation de la fille d’Hugo Clément ?

L'ESSENTIEL Environ 4 à 10 % des nourrissons fébriles sans signes de localisation présentent une infection urinaire.

Généralement, le traitement de la pyélonéphrite repose sur la prise d’antibiotiques.

Infection des reins pour Jim (pyélonéphrite), qui provoque de gros pics de fièvre, jusqu’à 41 degrés, a expliqué Hugo Clément, journaliste et chroniqueur sur son compte Instagram. Elle était KO mais les médecins, infirmières et auxiliaires du centre hospitalier de la côte basque ont veillé sur elle”.

Sa fille, âgée de deux ans, a été hospitalisée à cause d'une pyélonéphrite. Il s’agit d’une infection des reins et des cavités excrétrices. Généralement, cette maladie est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes et peut être la conséquence d’une infection de l’urine contenue dans la vessie. Ainsi, les personnes qui en sont atteintes peuvent avoir des douleurs et de la fièvre.

Une forte fièvre chez tous les patients

Pour les nourrissons et les enfants de moins de 2 ans, les symptômes peuvent être moins spécifiques. En revanche, ils peuvent, eux aussi, avoir une forte fièvre et des symptômes digestifs plus communs, tels que des vomissements, des diarrhées ou des douleurs abdominales. La mauvaise odeur de l’urine peut aussi indiquer une infection, selon le MSD Manual.

Enfin, chez les enfants de plus de deux ans, les symptômes de la pyélonéphrite comprennent une fièvre élevée, des frissons, des douleurs et une sensibilité de l'angle costovertébral, c’est-à-dire l’angle que forme la côte par rapport à la vertèbre au niveau de l’articulation entre ces deux os.

Des antibiotiques pour traiter l'infection

Hospitalisation obligatoire pendant quelques jours, le temps d’un traitement antibiotique en intraveineuse”, a expliqué Hugo Clément à propos de sa fille. Cette prise en charge médicamenteuse fonctionne généralement très bien. Jim est d’ailleurs sortie de l’hôpital.

Une pyélonéphrite, si elle n’est pas traitée, peut donner lieu à une septicémie. Il s’agit d’une infection du sang par une bactérie qui peut être sévère et s’accompagner de manifestations cardiovasculaires.

Alors, dès qu’un enfant ou un adulte présente une forte fièvre soudaine, il faut l’amener chez le médecin le plus vite possible car il peut souffrir d’une pyélonéphrite ou d’un autre problème de santé.