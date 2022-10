MIH : une maladie dentaire de l’enfant peu connue

L'ESSENTIEL L'hypominéralisation des molaires et incisives est une maladie qui fragilise les dents des enfants.

Sa présence se manifeste par les taches qu'elle provoque, dont la couleur va du blanc au jaune-brun, et dont la taille peut varier d'un individu à l'autre.

Agathe est une petite fille de 7 ans heureuse, mais ses camarades d’école ne sont pas toujours tendres avec elle. "Il y en a qui disent que je ne me brosse pas les dents", a-t-elle confié aux équipes de France 2 qui l'a filmée. Les taches sur ses dents sont à l'origine de ces railleries, car la petite fille souffre d'une hypominéralisation des molaires et incisives (MIH). La maladie aurait été découverte au milieu des années 1970, selon le Syndicat des femmes chirurgiens dentistes. Aujourd'hui, 15 à 18 % des enfants âgés de 6 à 9 ans en seraient atteints, mais beaucoup ne sont pas diagnostiqués.

Une maladie qui fragilise les dents des enfants

La MIH affecte au moins une des premières molaires, et dans certains cas les 4, et peut également attaquer les incisives. Sa présence se manifeste par les taches qu'elle provoque, dont la couleur va du blanc au jaune-brun, et dont la taille peut varier d'un individu à l'autre. Il faut attendre l'apparition des dents définitives pour que le diagnostic puisse être posé, et donc chez des enfants d’environ 6 ans.

Lorsqu'une dent est atteinte, elle est plus sensible, fragile et plus sujette aux caries. La MIH peut être traitée en appliquant un vernis fluoré sur la dentition, ou en réparant les lésions avec des matières telles que la résine composite. Ces techniques renforcent l'émail de la dent, la rendant moins sensible aux agressions extérieures (chaleur/froid, mastication...).

Hypominéralisation des molaires et incisives : d’où vient cette maladie ?

Actuellement, l'origine exacte de la maladie n’est pas connue, et plusieurs hypothèses ont été proposées. Le rassemblement d’associations "Réseau Environnement Santé" (RES) accuse les perturbateurs endocriniens : l'exposition au bisphénol A (BPA) au cours de la grossesse pourrait être responsable de la MIH, selon des études chez le rat.

Une meilleure information des dentistes

En ce qui concerne Agathe, vivant à Agen, sa mère a dû parcourir 150 kilomètres pour trouver un dentiste pouvant la soigner. Il s'agit d'un problème courant pour les parents d'enfants victimes de MIH : dans certaines régions, il est compliqué de trouver un dentiste capable de poser le diagnostic et de prodiguer les soins appropriés. Cependant, bien prise en charge, la MIH n’est plus un danger pour l'enfant.