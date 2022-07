Covid-19 : les admissions à l'hôpital en forte hausse

L'ESSENTIEL Les experts parlent désormais de 7ème vague de Covid-19.

18 000 personnes sont aujourd’hui hospitalisées à cause de la maladie.

Cette semaine, l’augmentation de l’incidence de la Covid-19 a ralenti tout en se maintenant à un niveau très élevé, "avec une hausse marquée des admissions à l’hôpital et des décès", indique Santé Publique France dans son dernier bilan.

Augmentation du taux d’incidence

"L’augmentation du taux d’incidence et d’hospitalisation est plus marquée chez les 90 ans et plus", précisent les experts en santé publique. En cause principalement : la poursuite de l’augmentation de la proportion du sous-lignage d’Omicron BA.5. Concernant la couverture vaccinale des Français, 74,9% des 18 ans ou plus et 84,8% des 65 ans ou plus ont reçu une dose de rappel, mais seuls 28,5% des 60-79 ans et 37,1% des 80 ans ou plus éligibles à la seconde dose de rappel l’ont faite.

Dans ce contexte, "le respect des mesures combinées reste essentiel pour protéger les populations les plus vulnérables", estiment les autorités sanitaires, pour qui il est primordial :

- de s’isoler en cas de symptômes et de test positif pour la Covid-19.

- d’appliquer les gestes barrières dont le port du masque (en présence de personnes fragiles, en cas de promiscuité dans les espaces fermés comme les transports ou les grands rassemblements) et le lavage des mains.

Températures élevées

Attention cependant : en cette période de fortes chaleurs durables, la prévention vis-à-vis des températures élevées est à privilégier, c’est-à-dire que l’aération des lieux clos doit se limiter aux heures les moins chaudes de la journée.