Soldes : pourquoi il vaut mieux éviter de boire du café avant

L'ESSENTIEL Les buveurs de café auraient moins de risque de mourir précocement.

Consommer du café avec modération améliore les capacités visuelles.

Ingérer de la caféine avant de faire les magasins peut conduire à acheter plus d’articles et à dépenser plus d’argent. C’est ce qu’ont révélé des chercheurs de l’université de Floride du Sud (USF) aux États-Unis dans une étude publiée dans la revue Journal of Marketing le 11 juin. Dans le cadre de ces travaux, ils ont examiné comment la consommation de caféine avant le shopping influence le comportement d'achat.

Quatre expériences

"Certaines boutiques disposent d’un bar et proposent des boissons caféinées gratuites", peut-on lire dans les recherches. Ainsi, pour mener à bien l’étude, l’équipe a réalisé trois expériences dans des magasins et des points de vente, où une machine à expresso a été installée près de l’entrée. Plus de 300 clients ont eu une tasse gratuite, la moitié d'entre eux s’est vu offrir du café contenant environ 100 mg de caféine, les autres un décaféiné ou de l'eau. Les volontaires ont ensuite remis leur ticket de caisse aux chercheurs à la sortie du magasin.

Les auteurs ont mené une quatrième expérience, en laboratoire, sur les achats en ligne. Ils ont recruté 200 étudiants en école de commerce. Certains consommaient du café et d’autres sirotaient un décaféiné. Les chercheurs leur ont demandé de choisir les articles qu'ils achèteraient parmi une liste présélectionnée de 66 produits.

"Un nombre plus élevé d'articles achetés"

D’après les résultats, les personnes ayant ingéré de la caféine ont acheté près de 30 % d'articles en plus et ont dépensé environ 50 % d'argent en plus que celles qui avaient bu un décaféiné ou de l'eau. Les adultes qui ont consommé de la caféine achetaient plus d'articles non-essentiels, comme des bougies, que les autres acheteurs. Des résultats similaires ont été obtenus pour les achats en ligne. Les personnes ayant consommé de la caféine avaient fait des achats compulsifs, comme se procurer un masseur, tandis que les autres ont choisi des articles plus pratiques, tels qu'un carnet de notes.

"La caféine, en tant que stimulant puissant, libère de la dopamine dans le cerveau, ce qui excite l'esprit et le corps. Cela conduit à un état d'énergie plus élevé, qui à son tour augmente l'impulsivité et diminue la maîtrise de soi. Par conséquent, la consommation de caféine entraîne une impulsivité dans les achats, qui se traduit par un nombre plus élevé d'articles achetés et des dépenses plus importantes", a déclaré Dipayan Biswas, auteur principal des travaux, dans un communiqué.

Selon l’équipe, bien qu'une consommation modérée de caféine puisse avoir des effets positifs sur la santé, le fait de consommer de la caféine en faisant du shopping peut avoir des conséquences involontaires. "En d'autres termes, les consommateurs qui essaient de contrôler leurs achats compulsifs devraient éviter de consommer des boissons caféinées avant de faire du shopping", a ajouté Dipayan Biswas.