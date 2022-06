À quoi sert le sens de l’humour ?

Si l'enfant commence à faire des sourires dès sa naissance, vers l'âge de 8 mois il commence à s'amuser et comprendre qu'un comportement inattendu peut être drôle. Lui-même commence à adopter un comportement pour faire rire les autres vers l'âge de 18 mois.

Pourquoi développe-t-on le sens de l'humour ?

Rire ensemble permet de renforcer les liens familiaux, mais aussi de prendre du recul sur certaines situations. Un enfant qui aime rire et faire rire peut utiliser l'humour pour surmonter sa timidité, avoir des amis, et attirer l'attention vers lui.

De façon générale, l'humour permet d'être plus optimiste, d'avoir une meilleure estime de soi et de cultiver sa créativité. Plus les parents et l'entourage vont faire preuve d'humour, et plus l'enfant se sentira à l'aise pour participer à son tour.

Comment développer son sens de l'humour ?

Au départ l'enfant apprend par mimétisme et copie le comportement de son entourage. En étant drôle vous-même et en riant à ses blagues, vous l'encouragez à montrer qu'il est capable de rire et de faire rire.

Tous les moments du quotidien peuvent être utilisés pour développer son humour, qu'il s'agisse des repas, de l'habillement, du bain, ou encore des promenades ou des histoires. À vous de faire preuve de créativité pour lui montrer qu'on peut rire en toute situation.

En savoir plus : "Blagues Pour Les Enfants : Livre de blagues et devinettes pour les enfants de 7 à 12 ans", Spiegel Créations.