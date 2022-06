Le jeûne diminue la glycémie et l’inflammation

L'ESSENTIEL La glycémie est le taux de sucre dans le sang.

L'inflammation d'un organe peut entraîner une maladie.

Chez certaines personnes et lorsqu’il est bien encadré, le jeûne intermittent peut avoir des effets positifs sur la santé. Néanmoins, cette privation de nourriture sur une longue période de la journée demande beaucoup de volonté, et peut être compliquée à tenir sur la durée.

Aliments végétaux

Une équipe de chercheurs américains (University of South California) a donc décider de tester sur des souris les effets d’un régime alimentaire proche de l’intermittent sans priver totalement les animaux de nourriture. Basé sur des aliments végétaux, il permet d’ingérer seulement 800 à 1000 calories par jour.



Après plusieurs expériences, il est apparu que les souris soumises deux fois par mois à des cycles de quatre jours de ce régime hypocalorique ont vu leur graisse abdominale diminuer et leur densité osseuse augmenter. Elles avaient également moins de risque de développer un cancer que les autres, et ont vécu plus longtemps.

Performance cognitive

Chez les souris âgées, ce régime a également amélioré leur performance cognitive. "Dans un autre essai clinique pilote, trois cycles de ce régime ont diminué les biomarqueurs du vieillissement, du diabète, des maladies cardiovasculaires et du cancer sans effets indésirables majeurs, ce qui nous pousse à promouvoir cette méthode pour prolonger la durée de vie en bonne santé", concluent les chercheurs dans leur étude, relayée par Presse santé.