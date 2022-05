Chantonner, la clé pour lutter contre le Covid long ?

L'ESSENTIEL Après la fin de la première vague épidémique, la persistance de symptômes plusieurs semaines ou mois après les premières manifestations, a été décrite chez plus de 20 % des patients après plus de 5 semaines.

Les participants qui ont fredonné des berceuses ont rapporté une diminution de 10,48 points de l'essoufflement pendant la course, de 8,44 points durant la montée des escaliers et de 2,72 lors de la marche.

La vie des personnes atteintes de Covid long n'est pas un long fleuve tranquille. Depuis qu’ils ont été infectés par le virus, ces malades souffrent de fatigue persistante, de douleurs thoraciques, de maux de tête, de troubles digestifs ou de problèmes oculaires. Autre symptôme ressenti par les patients plusieurs semaines ou mois après la contamination : "un essoufflement sans effort ou pour des efforts peu importants et la persistance d’une toux sont fréquents", indique l’Assurance maladie.

Chanter des berceuses pendant six semaines

Dans une récente étude publiée dans la revue The Lancet Respiratory Medicine, une équipe de scientifiques britanniques a révélé que chanter pourrait permettre de venir à bout des symptômes respiratoires de cette forme longue de la Covid-19. "Nous avons évalué si un programme de respiration et de bien-être améliorait la qualité de vie des personnes souffrant d'essoufflement persistant après l’infection", ont précisé les auteurs.

Pour les besoins des travaux, les chercheurs ont recruté 150 adultes, âgés de plus de 18 ans, atteints de Covid long. Les patients souffraient d’un essoufflement continu, d’une anxiété ou non, au moins 4 semaines après l'apparition des symptômes. Ils ont été divisés en deux groupes. Pendant six semaines, le premier groupe a suivi un programme appelé "Breathe" de l'English National Opera (ENO), durant lequel ils devaient fredonner des berceuses courtes et faciles à retenir avec des chanteurs d’opéra. Les autres volontaires ont reçu des soins habituels. Après cette expérience, les participants ont dû évaluer leur essoufflement au repos ou pour des efforts peu importants et donner une note sur 100.

Grâce au chant, les patients sont moins essoufflés

D’après les résultats, chantonner a été associé à une amélioration des scores d’essoufflement. En clair, le fait de fredonner des berceuses a permis aux patients de respirer plus facilement et de retrouver rapidement leur souffle. "Nos résultats suggèrent qu'un programme de respiration et de bien-être peut améliorer les symptômes respiratoires, notamment l’essoufflement, et la santé mentale des personnes présentant des signes persistants après une infection à la Covid-19. Les approches basées sur l'esprit, le corps et la musique, y compris les techniques pratiques et agréables de gestion des symptômes, pourraient jouer un rôle dans le rétablissement", ont conclu les auteurs.