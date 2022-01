Covid long : 4 facteurs qui augmentent les risques ont été identifiés

L'ESSENTIEL En général, les patients atteints d’un Covid long souffrent de fatigue, de symptômes respiratoires, de douleurs, de problèmes de peau, des troubles digestifs ou encore des anomalies de sens.

Les personnes souffrant de diabète de type 2, ayant un taux élevé d’ARN du SRAS-CoV-2 dans le sang, présentant une réactivation du virus Epstein-Barr et des auto-anticorps spécifiques, sont plus susceptibles de développer un Covid long.

Ces quatre facteurs peuvent être identifiés au moment du diagnostic du virus et permettraient d'anticiper si un patient a plus de risques de développer cette forme longue du coronavirus.

20 %. C’est la proportion de Français qui ressentent encore des symptômes de la Covid-19, cinq semaines après une infection au coronavirus, d’après la Haute Autorité de Santé (HAS). Plus de 10 % des patients présentent un Covid long trois mois après la contamination. Mais comment savoir si l’on risque de souffrir de cette forme longue de la maladie ? Récemment, des chercheurs de l'Institute for Systems Biology, une organisation de recherche biomédicale située à Seattle (États-Unis), ont révélé avoir identifié 4 facteurs qui permettraient de prédire l’apparition d’un Covid persistant.

Quels sont les facteurs de risque d’un Covid long ?

Les scientifiques ont dévoilé leur découverte dans une étude publiée dans la revue scientifique Cell le 24 janvier. Pour les besoins des travaux, ils ont suivi 309 personnes touchées par le coronavirus durant trois mois. Ils ont examiné les symptômes signalés par les malades, leurs échantillons de sang et les prélèvements nasopharyngés. À partir de cette analyse, les auteurs de l’étude ont découvert quatre facteurs de risque prédisant la survenue des séquelles de la Covid-19 au moment du diagnostic. Il s’agit de la présence d’auto-anticorps spécifiques, un diabète de type 2, un taux élevé d’ARN du SRAS-CoV-2 dans le sang et la réactivation du virus Epstein-Barr.

Selon les chercheurs, le virus d'Epstein-Barr (EBV), qui infecte 90 % de la population humaine et qui est normalement inactif dans l'organisme après l'infection, pourrait être réactivé après une infection à la Covid-19. "Cela peut être lié à un dérèglement immunitaire pendant l’infection", a déclaré le Dr Yapeng Su, co-auteur de l’étude dans un communiqué.

"Nous constatons que les associations immunologiques entre les facteurs des séquelles la Covid-19 diminuent avec le temps, ce qui conduit à des états immunitaires de convalescence distincts", peut-on lire dans l’étude. Le Pr Jim Heath, président de l'Institute for Systems Biology et co-auteur de l'étude, a indiqué que l’identification de ces facteurs de risque de la Covid long était "un grand pas non seulement pour comprendre cette forme de la maladie et potentiellement la traiter, mais aussi pour savoir quels patients sont les plus à risque de développer des conditions chroniques".

Ci-dessous, notre émission "Ma Vie avec...", le témoignage d'un patient atteint de Covid long :