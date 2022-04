Hépatites mystérieuses chez les enfants : quels signes doivent alerter ?

L'ESSENTIEL Les hépatites provoquent des lésions inflammatoires hépatiques et des altérations des cellules du foie, les hépatocytes.

Des investigations sont en cours pour déterminer l'étiologie de cette hépatite aiguë.

Des cas d’hépatite infantile inexpliquée ont également été rapportés au Danemark et aux Pays-Bas.

Depuis le début du mois, des cas d’hépatite infantile aiguë ont été enregistrés dans différentes nations européennes et outre-Atlantique. Pour l’heure, la cause de cette pathologie est inconnue. "Les virus de l'hépatite (A, B, C, E et D, le cas échéant) ont été exclus après des tests de laboratoire", a précisé l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Deux cas d’hépatite aiguë en France

Les premiers enfants touchés par cette maladie mystérieuse habitent au Royaume-Uni. Selon l’organisation onusienne, le 5 avril, 10 enfants de moins de 10 ans ont contracté cette hépatite aiguë en Écosse. Au 8 avril, 74 cas avaient été détectés au Royaume-Uni. "Certains cas ont nécessité un transfert vers des unités spécialisées dans le foie et six enfants ont subi une transplantation hépatique. Au 11 avril, aucun décès n'a été signalé parmi ces cas. Compte tenu de l'augmentation du nombre de cas signalés, il est probable que d'autres cas soient signalés dans les prochains jours", peut-on lire dans le communiqué de l’autorité sanitaire.

Après les contaminations rapportées au Royaume-Uni, moins de cinq cas ont été signalés en Irlande. En outre, trois cas confirmés d'hépatite aiguë ont été enregistrés chez des enfants âgés de 22 mois à 13 ans en Espagne. Dans l’Hexagone, "deux cas d'hépatite aiguë dont l'étiologie est encore indéterminée ont été signalés par le CHU de Lyon" chez des enfants de moins de 10 ans, après le lancement d'une "recherche active de cas". C’est ce qu’a indiqué Santé publique France à l’AFP. Depuis leur signalement, ils ont "été résolus, l'un il y a 15 jours, l'autre il y a un mois", d’après les Hospices Civils de Lyon interrogé par BFM Lyon.

Quels sont les symptômes de ces hépatites infantiles mystérieuses ?

D’après l'agence de sécurité sanitaire britannique, les signes cliniques de cette hépatite aiguë d’origine inconnue sont similaires à ceux des hépatites connues, qui se caractérisent par des inflammations du foie.

Les symptômes à surveiller chez les enfants sont :