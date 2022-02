Hépatite B : les Français ne se sentent pas assez concernés

L'ESSENTIEL L'hépatite B est une infection grave et courante du foie qui est causée par un virus.

Elle peut se manifester par de la fatigue, une perte d'appétit, des malaises gastriques et un jaunissement de la peau.

L'hépatite B est la seule maladie transmise sexuellement qui puisse être prévenue par un vaccin.

En France, l’hépatite B chronique concerne plus de 130 000 personnes. "On sait pourtant peu de choses sur la perception de cette maladie par les patients eux-mêmes, encore moins sur celle de l’hépatite delta (D), surinfection de l’hépatite B", déplorent les experts de Santé Publique France.

205 malades chroniques sondés

Initié par les États généraux de l’hépatite B, un questionnaire a donc été soumis, du 30 septembre 2019 au 15 juillet 2020, à 205 porteurs chroniques du virus de l’hépatite B vivant en France métropolitaine (83%, 170 répondants) et dans les régions d’outre-mer (17%, 35 répondants).

Résultats : avant le dépistage positif, 81% des répondants ne se sentaient pas concernés par la maladie, et 53% disent qu’ils ne connaissaient pas l’hépatite B. Après ce dépistage, 81% des répondants estiment que l’hépatite B est une maladie "grave", voire "très grave", et 2% considèrent que l’hépatite B "n’est pas vraiment une maladie".

Un impact important sur la vie quotidienne

L’enquête fait également ressortir un impact psychologique, social et professionnel important de l’hépatite B : près de 60% des répondants déclarent vivre difficilement l’incertitude sur l’évolution de la maladie, 50% disent qu’elle a un impact sur leur moral, 30% sur leur vie de famille, 29% sur leur vie sexuelle et 30% sur leur vie professionnelle. "L’impact de l’hépatite B sur la vie quotidienne doit être pris en compte. Cela incite aussi à renforcer l’information sur la maladie et le suivi des patients ou de leur entourage", conclut Santé Publique France.

Au stade chronique, l’hépatite B peut rester longtemps asymptomatique avant d’évoluer vers une cirrhose et/ou un carcinome hépatocellulaire. Les traitements antiviraux disponibles visent à prévenir la survenue de cette cirrhose ou de ses complications, mais ne sont recommandés que dans certaines circonstances (fibrose hépatique, virémie importante, immunodépression, etc.) et ne parviennent que rarement à éliminer le virus.

Comment contracte-t-on l'hépatite B ?