Des chercheurs ont dressé le portrait-robot du «connard»

L'ESSENTIEL Selon les résultats, les "plus gros connards" seraient des hommes d'âge moyen.

L'âge moyen des participants était 32 ans, et ils étaient tous anglophones.

Les réponses ont été recueillies via des questionnaires.

Tout le monde, ou presque, a déjà utilisé ce mot, mais pour signifier quoi ? C’est la question que se sont posés des chercheurs de l'université de Géorgie dans une étude parue dans Collabra: Psychology. "Les insultes véhiculent des informations sur la perception que le locuteur a de la personnalité de la cible", précisent-ils dans le préambule. Pour savoir ce que la moyenne des gens entend par "connard" ou "asshole" en anglais, ils ont interrogé près de 400 personnes.

Des personnes dont nous ne sommes pas proches

Les chercheurs ont demandé aux participants de décrire le "plus gros connard" de leur vie. Ensuite, ils ont analysé les réponses pour mettre en avant des traits communs. Ils ont découvert que la plupart des cibles de l'insulte étaient considérées comme manipulatrices, agressives et se croyant tout permis. "Les gens n'ont pas vraiment eu beaucoup de mal à déterminer qui était le" plus gros connard "de leur vie", indique Brinkley Sharpe, autrice principale de l’étude. Environ la moitié des "connards" étaient d'anciens partenaires amoureux des participants, d'anciens patrons ou des membres éloignés de leur famille. "En général, les participants ne se considéraient pas très proches de ces individus, ce qui est logique car ces personnes sont décrites comme ayant des comportements assez répugnants." Toutefois, un tiers des "plus gros connards" étaient des personnes présentes dans la vie des participants, comme des collègues, des amis et même des partenaires amoureux actuels.

Des individus désagréables et colériques

Dans un second temps, les répondants ont été invités à décrire les trois principaux comportements qui faisaient de cette personne un "connard". Les chercheurs leur ont posé différentes questions sur leur perception de cet individu : pensez-vous que cette personne sait que son comportement dérange les autres ? Pensez-vous que cette personne se soucie du fait que son comportement dérange les autres ? Et pensez-vous que cette personne pourrait changer son comportement si elle le voulait vraiment ? Pour la plupart des répondants, ces personnes sont conscientes que leur comportement dérangeait les gens, mais ne s'en soucient pas suffisamment pour changer. "Quand on parle de personnalité, le connard a été décrit comme quelqu'un qui n'est pas agréable et qui est en colère", ajoute Brinkley Sharpe. Dans certains cas, les personnes décrites étaient irresponsables ou avaient des opinions sectaires. "Certaines des réponses ont été assez violentes, souligne l’autrice principale. Nous avons eu un couple où l'individu avait fait quelque chose qui était franchement criminel." Avec son équipe, elle constate que le mot est employé dans des situations très diverses. "Je pense que l'implication de l'étude est que les insultes comptent, poursuit-elle. Nous voulons dire certaines choses lorsque nous les utilisons ou nous les associons à certaines caractéristiques."