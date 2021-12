Pourquoi pose-t-il tant de questions ?

Vers l'âge de 3 ans environ, les enfants commencent en général à poser beaucoup de questions qui débutent par "pourquoi". Si certaines l'aident à mieux comprendre ce qu'il observe, d'autres peuvent aussi le rassurer ou lui servir à remettre en question les consignes.

Pourquoi tant de questions ?

À cet âge, l'enfant fait des découvertes à chaque instant sans toujours comprendre ce qu'il observe. En posant ces questions, il cherche des réponses qui lui permettent d'acquérir de nouvelles connaissances et satisfaire sa curiosité.

Parfois, ces questions lui permettent de se rassurer sur des choses qui l'inquiètent dans son quotidien ou aller plus loin sur certains sujets très variés ou universels comme la sexualité ou la mort.

Comment répondre à ces questions ?

Faire preuve de patience et consacrer du temps à répondre aux questions de son enfant lui permet de comprendre qu'il est important pour vous. Répondez-lui en lui disant la vérité et si vous ignorez la réponse, admettez-le simplement et essayez de l'aider à la trouver dans un livre ou sur internet par exemple.

En revanche si vous constatez qu'il enchaine les "pourquoi" pour remettre en question une règle ou une consigne, n'entrez pas dans l'argumentation pour qu'il accepte votre décision. Répétez-lui la consigne calmement et patiemment.

