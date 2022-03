Psychologie : le manque de compliments fragilise les couples

L'ESSENTIEL Il y a aujourd’hui 15 millions de couples en France.

Depuis 2007, ce chiffre de l'INED reste stable.

D’après une nouvelle étude, le manque de compliments au sein du couple influerait directement sur sa bonne entente et sa solidité, et pousserait même certaines femmes à aller voir ailleurs.

"Un sujet encore tabou"

"L’infidélité est un sujet encore tabou dans notre société. Peu de couples osent en parler ouvertement alors que la France est pourtant l’un des pays où l’on trompe le plus en Europe. C’est pourtant en libérant la parole autour de l’infidélité que les couples pourraient au contraire l’éviter", explique Solène Paillet, directrice de la communication de Gleeden, pour justifier son sondage.

Selon les réponses de plus de 11 000 membres féminins de ce site de rencontres extra-conjugales, le manque de compliments de la part de leur conjoint aurait un lien direct avec leurs envies d’infidélité. Ainsi, 84% des femmes interrogées estiment que leur conjoint ne leur fait pas assez de compliments, et 61% d’entre elles déclarent que ce manque d’attention entraine régulièrement des frustrations et des tensions au sein de leur couple. Plus des trois quart des sondées (77%) considèrent même que cela a fini par les pousser à rechercher une relation extraconjugale.

Besoin de se sentir "désirées" et "valorisées"

Le besoin de se sentir "désirées" et "valorisées" est aussi la raison évoquée par 82% des répondantes pour expliquer leurs envies d’infidélité. D’autres estiment que cela provient du besoin de renouer avec leur féminité et de prouver qu’elles peuvent encore séduire (76%). Enfin, 42% sondées déclarent avoir perdu leur désir face à un conjoint qui "ne fait plus attention à elles".

“Ce qui prévaut pour moi, du moins ce que j’observe au cabinet, c’est que l’infidélité et plus largement, une bonne partie des problèmes de couple, découlent d’un manque de communication”, complète Noëline Toribio, sexothérapeute analytique et psychopraticienne, dans Mieux Vivre Santé.