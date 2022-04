Éducation à l’alimentation : des effets positifs sur le mode de vie et la santé des jeunes adultes ?

L'ESSENTIEL Les jeunes adultes ayant une masse corporelle relativement importante étaient plus susceptibles d'augmenter leur consommation de fruits grâce à l'application de nutrition.

La promotion d'une alimentation saine réalisée à l'aide d'applications appropriées peut inciter les utilisateurs à réfléchir à leurs habitudes alimentaires.

Sensibiliser les plus jeunes à l’adoption d’une alimentation saine, c’est important ! C’est ce qu’ont rappelé des chercheurs de l’université de l’Institut d'Éducation de Hong Kong en Chine. Dans une étude parue dans la revue Nutrients, ils ont indiqué que l’éducation alimentaire contribuait à l'acquisition des bonnes habitudes alimentaires. En clair, les jeunes adultes, qui ont des connaissances sur les régimes équilibrés et leurs effets sur la santé, sont plus susceptibles d'augmenter leur consommation de fruits et de légumes et de diminuer leur consommation de sucre et d’aliments transformés. Ainsi, ces derniers ont plus de chances de rester en bonne santé.

Pour tirer cette conclusion, les scientifiques chinois ont examiné l’efficacité d’une application de nutrition, appelée "eDietary Portal", sur les connaissances nutritionnelles des jeunes adultes et leurs habitudes alimentaires. Les participants, soit 305 personnes âgées de 19 à 31 ans, ont tous suivi un séminaire de trois heures sur la nutrition. La moitié des volontaires ont eu en plus le droit à un suivi alimentaire de 12 semaines sur l’application.

De meilleures connaissances et un bon comportement alimentaire

D’après les résultats, tous les participants ont amélioré leurs connaissances en matière de nutrition grâce au séminaire. Mais l’usage de l’application a encouragé la réflexion sur l'alimentation et a poussé les utilisateurs à opter pour des aliments sains, qui permettent de diminuer les problèmes de santé et le risque de maladie.

"Les différences moyennes de l'apport en sucre, de l'apport en fibres alimentaires et de l'apport en vitamine C pour le groupe expérimental étaient significativement plus élevées que celles du groupe témoin. En outre, le groupe expérimental a augmenté sa consommation de fruits et de légumes de manière significative par rapport au groupe témoin", peut-on lire dans les travaux.