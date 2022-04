Et si on pouvait étudier la croissance du cerveau tout au long de l'existence ?

Élaborée à partir de 123 894 scans IRM réalisés après de 101 457 personnes (la plus grande collection de ce type), cet outil inédit a été développé grâce à la collaboration mondiale de chercheurs qui ont accepté de partager des données relatives à des études publiées sur l'évolution du cerveau.

Co-dirigés par le chercheur Jakob Seidlitz, de l'université de Pennsylvanie (États-Unis), ces nouveaux travaux visent un objectif ambitieux : celui de retracer le chemin de vie du cerveau, du fœtus de 16 semaines jusqu'à la centième année d'existence d'un individu.

Les scanners comprenaient des cerveaux de personnes neurotypiques, ainsi que de personnes souffrant de diverses pathologies telles Alzheimer ou encore des troubles du spectre autistique.

"Les chercheurs ont utilisé des modèles statistiques pour extraire des informations des images et s'assurer que les scans étaient directement comparables, quel que soit le type d'appareil IRM utilisé", explique un article paru sur le site internet de la revue Nature.

