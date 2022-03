L’argent, ciment du couple ?

L'ESSENTIEL Les amoureux qui s’entendent bien et sont sur la même longueur d’onde vivent plus longtemps et sont en bien meilleure santé que les couples qui se disputent souvent.

"Lorsque les couples décident de partager leur vie, ils sont confrontés à la décision de mettre en commun leur argent (ou non). La façon dont les couples gèrent leurs finances affecte-t-elle le bonheur dans leur relation ?". C’est la question que se sont posés des chercheurs américains. Pour y répondre, ils ont décidé de réaliser des travaux publiés dans la revue Journal of Personality and Social Psychology. Afin de mener à bien leur étude, ils ont analysé six enquêtes, impliquant 38.534 personnes. Pour savoir si la mise en commun des finances était liée à un niveau élevé de satisfaction et d’harmonie dans un couple, ils ont interrogé les amoureux sur la manière dont ils gèrent leur argent et sur leur ressenti au sujet de leur relation.

Une mise en commun des finances pour une meilleure entente dans le couple

Les couples qui mettent en commun tout leur argent attestent d’une plus grande satisfaction dans leur relation et sont moins susceptibles de se séparer, par rapport à ceux qui gardent tout ou une partie de leur argent chacun de leur côté. "Nous nous attendions à ce que la mise en commun des finances augmente le niveau de dépendance d'une personne à l'égard de son partenaire, ainsi qu'à ce que les intérêts et les objectifs (financiers) du couple soient alignés, ce qui, selon la théorie de l'interdépendance, est associé à des niveaux élevés de qualité de la relation", a déclaré Emily Garbinsky, auteur des recherches dans un communiqué.

Bien que la mise en commun des finances puisse être bénéfique pour tous les couples, les effets positifs sont particulièrement observés chez les couples ayant des faibles revenus. "Nous espérons que cette recherche pourra aider les couples au sujet de la gestion de leurs finances pour maximiser la qualité de la relation et, en fin de compte, améliorer leur bien-être", ont conclu les auteurs.