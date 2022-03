L’action collective, le remède contre l’éco-anxiété !

L'ESSENTIEL En septembre 2021, une étude parue dans la revue The Lancet Planetary Health a révélé que 84 % des adolescents et des jeunes adultes disaient être inquiets face au changement climatique et plus de la moitié se sentaient en colère, coupables ou impuissants.

"De plus en plus de recherches ont documenté le phénomène de l’éco-anxiété, défini comme des réponses cognitives, émotionnelles et comportementales négatives associées aux préoccupations liées au changement climatique. Cependant, il existe peu d’études qui déterminent si l'engagement dans une action individuelle et collective en faveur du climat pouvait atténuer" les symptômes, selon une équipe de chercheurs américains. C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser des travaux, dont les résultats ont été publiés dans la revue Current Psychology le 28 février.

Pour les besoins de leur étude, ils ont interrogé 284 étudiants américains concernant leur éco-anxiété et les actions qu’ils mènent pour lutter contre le changement climatique. Dans ces recherches, les auteurs ont indiqué que les actions individuelles correspondaient au recyclage ou au fait d’éteindre les lumières chez soi. Pour les actions collectives, il s’agissait de la participation aux manifestations et à la sensibilisation sur ce combat.

Plus efficace que les actions individuelles

D’après les résultats, le fait de s'engager dans une action collective, mais pas dans une action individuelle, atténuait significativement l'association entre la déficience cognitive et émotionnelle de l’éco-anxiété et les symptômes du trouble dépressif majeur. Les chercheurs ont estimé qu’agir à l’échelle collective pouvait favoriser un puissant sentiment d’espoir et une connexion avec une communauté. Cela peut contribuer à atténuer l’anxiété et les symptômes de la dépression.

"Les réponses aux questions ouvertes sur les inquiétudes et les actions des participants concernant le changement climatique ont indiqué la gravité de leurs craintes et, pour certains, la perception de l'insignifiance de leurs actions par rapport à l'énormité du changement climatique", peut-on lire dans les travaux.

Créer des occasions

Selon les scientifiques, leurs résultats suggèrent l'importance de créer des occasions d'action collective pour les jeunes adultes. "Nous pensons vraiment au sentiment de soutien social et de solidarité qu'éprouvent les étudiants qui s'engagent dans une action collective. Ils sont avec un groupe de personnes partageant les mêmes idées avec lesquelles ils peuvent discuter et aborder leurs sentiments d'anxiété face au changement climatique et ne pas avoir ce sentiment de tristesse, de désespoir ou d'isolement", a déclaré Sarah Lowe, professeure à la Yale School of Public Health et auteure principale de l'étude, dans un communiqué.