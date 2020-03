Souffrez-vous d'éco-anxiété ?

Si comme Greta Thunberg, vous faites une dépression ou des crises d'angoisse en pensant au réchauffement climatique et à l'épuisement des ressources naturelles, vous êtes peut-être devenu éco-anxieux. Ce nouveau mal du 21e siècle concerne de plus en plus de personnes à travers le monde.

Que désigne-t-on par l'éco-anxiété ?

L'éco-anxiété se caractérise par une anxiété en lien avec le changement climatique, les catastrophes naturelles, ou encore la peur de voir s'épuiser les ressources de la planète. Elle peut aller jusqu'à un état dépressif, des pensées suicidaires, ou même un stress post-traumatique si la personne a vécu un événement en lien avec une catastrophe naturelle.

Chez les personnes concernées, y compris les enfants, le changement climatique engendre une peur, une colère ou un sentiment d'impuissance et d'épuisement qui alimente l'anxiété et se rajoute souvent au stress du quotidien. Les conséquences ne sont pas négligeables et peuvent aller jusqu'à des conduites addictives, des TOCs ou le suicide.

Alors que faire si on soufre d'éco-anxiété ?

Comme pour tout trouble anxieux, l'éco-anxiété se soigne et nécessite une prise en charge par un ou plusieurs professionnels de santé. Pour surmonter sa peur, une psychothérapie est nécessaire, avec parfois l'aide de traitement anxiolytique et antidépresseur.

Si les symptômes ne vont pas jusque-là, s'engager dans une association écologique par exemple et mener des actions individuelles pour protéger et sauvegarder l'environnement peut aider à surmonter sa peur et son sentiment d'impuissance.

En savoir plus : “Ecopsychologie : Retrouver notre lien avec la Terre” de Michel Maxime Egger, éditions Jouvence.