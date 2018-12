Réchauffement climatique : les humains ont bouleversé le climat en seulement deux siècles

Le réchauffement climatique serait plutôt un bouleversement climatique. Dans une étude parue dans Proceedings of the National Academy of Sciences, des chercheurs montrent que l’activité humaine a fait basculer en deux siècles seulement, une tendance au refroidissement climatique qui durait depuis cinquante millions d’années. Si la terre continue à se réchauffer de cette manière, en 2030, le climat sera le même que celui de l’époque du Pliocène, qui a eu lieu il y a trois millions d’années.

Des espèces disparaîtront

Les changements qui s’annoncent sont les plus rapides que la terre ait jamais connus. Ce que confirme l’expert en climatologie et paléoécologie Jack Williams : "Nous allons vers des changements très dramatiques sur une période extrêmement courte". Cela pourrait mettre en péril certaines espèces de faune ou de flore.

"Je travaille depuis 20 ou 25 ans sur le sujet, nous sommes passé de l’idée que le climat allait probablement changer, aux premiers effets constatés jusqu’à aujourd’hui, où nous constatons qu’il fait du mal. Les gens meurent, la propriété individuelle est remise en question, on voit des incendies graves et des tempêtes plus fortes, tout ça peut être attribué au changement climatique", constate le chercheur.

Retrouver le climat d’il y a 50 millions d’années

Pendant le Pliocène, les températures moyennes étaient entre 1,8 et 3,6 degrés supérieures à celles de notre époque. Le climat était très aride à l’époque. Si les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas, le climat de 2150 pourrait se rapprocher de celui d’une ère plus ancienne encore : l’Eocène, dans laquelle la terre se trouvait il y a 50 millions d’années. Les dinosaures venaient juste de s’éteindre et les températures étaient supérieures de 13 degrés en moyenne à celles que l’on connaît aujourd’hui. A cette période, l’Arctique était recouvert de grandes forêts vertes.

Des résultats publiés en pleine COP24

Pour Jack Williams, il ne suffit pas d’être alarmiste, au contraire. Le chercheur souligne que ces découvertes vont permettre de savoir à quoi le climat pourra concrètement ressembler dans les décennies à venir, et comprendre comment s’adapter au mieux à ces évolutions. Les Etats sont justement réunis en ce moment à Katowice en Pologne pour la COP 24 pour des négociations autour du climat. Les différents pays doivent garantir l’application de l’accord de Paris de 2015. Ce dernier est le premier accord universel sur le climat et a pour objectif de contenir le réchauffement climatique. La conférence internationale doit s’achever vendredi 14 décembre.

