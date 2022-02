Super-prématurée au Royaume-Uni : la petite fille pèse désormais 1,2 kilos

L'ESSENTIEL La prématurité désigne une naissance avant 37 semaines d’aménorrhée.

La très grande prématurité concerne les bébés nés avant 28 semaines, soit moins de six mois de grossesse.

En France, environ 5% des naissances sont des très grands prématurés.

C’est le bébé le plus prématuré du Royaume-Uni. Hannah Stibbles est née le 30 décembre dernier, après 25 semaines de grossesse. Elle ne pesait que 325 grammes. Un peu plus d’un mois après sa naissance, la petite fille pèse 1,2 kilos et peut ouvrir les yeux. Ses parents ont pu la prendre dans leurs bras. À sa naissance, les médecins ont estimé qu’elle avait seulement 20% de chances de survivre.

Une prématurité liée au placenta

À 20 semaines de grossesse, la mère Ellie Paton, est avertie d’un dysfonctionnement du placenta : le bébé n’est pas correctement alimenté. Deux semaines plus tard, l’échographie montre qu’il est trop petite, il fait la taille d’un foetus de 16 semaines. Ellie Paton est alors informée qu’elle peut subir une césarienne à tout moment. "Je suis rentrée chez moi et je me suis dit que tout allait bien, raconte-t-elle au Daily Mail. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une douleur atroce à la poitrine et à l’estomac." Aux urgences, le personnel soignant détecte une prééclampsie. Cette pathologie est liée à un dysfonctionnement du placenta et génère une hypertension artérielle et une concentration de protéines dans les urines. Elle a alors subi une césarienne d’urgence, et donné naissance à sa fille.

Un changement d'hôpital est prévu

Plus d’un mois et demi après, la petite fille a perdu un poumon et doit toujours être hospitalisée. Mais ses parents peuvent la tenir dans leur bras, et remarquent qu’elle réagit désormais à leur voix. Elle devra rester encore quelque temps à l’hôpital, car un bébé ne peut sortir de la couveuse que lorsqu’il pese plus de deux kilos. Hannah pourrait être prochainement transférée dans un autre établissement, plus proche du domicile des parents. "Parce qu'elle souffre d'une maladie pulmonaire chronique, il y a de fortes chances qu'elle ait besoin d'oxygène à sa sortie, mais elle s'en sort incroyablement bien", se réjouit sa maman.

Quelles sont les conséquences d’une naissance prématurée ?

La prématurité est associée à différents risques pour l’enfant. Quatre organes sont particulièrement concernés : le cerveau, le tube digestif, les poumons et le canal artériel, qui relie l’artère pulmonaire à l’aorte. "Les séquelles neurologiques sont fréquentes, en particulier chez les grands prématurés, précise l’Inserm. Elles peuvent se manifester par des troubles moteurs avec un retard à la marche ou des difficultés à marcher, des troubles cognitifs avec des difficultés de langage oral ou écrit, ou encore des troubles de l’attention et des troubles sensoriels, visuels ou auditifs." Selon l'étude EIPAGE 2, publiée par l'Inserm en 2015, le taux de survie des enfants nés à 25 semaines d’aménorrhée est de 60%, et plus la prématurité est grande, plus il baisse. À Singapour, un bébé a survécu alors qu’elle est née avant 25 semaines de grossesse. Yu Xuan est considérée comme le plus petit bébé du monde : elle pesait 212 grammes à la naissance.