Il prend des antibiotiques et se met à « entendre la voix de Dieu »

L'ESSENTIEL Une hallucination se définit par une perception erronée d'un stimulus, qui n'existe pas.

On distingue les hallucinations sensorielles des hallucinations psychiques.

Selon une étude de cas rapportée dans la revue BMC Psychiatry, un patient a été pris d’hallucinations auditives suite à l'ingestion d’antibiotiques, croyant entendre la voix de Dieu.

"Choisi pour une mission spéciale"

L'homme de 50 ans s’était initialement rendu à l’hôpital pour soigner une pneumonie, contre laquelle on lui a prescrit une association d’antibiotiques ordinaires : de l'amoxicilline et de l'acide clavulanique. Ses problèmes respiratoires ne disparaissant pas, le malade a de nouveau consulté et été mis sous un autre antibiotique, la clarithromycine.

"Deux jours après la deuxième prescription d'antibiotiques, les membres de sa famille ont noté un changement progressif de son comportement, avec une tendance inhabituelle à parler beaucoup et une irritabilité plus prononcée que d’habitude", écrivent les médecins dans le BMC Psychiatry. Le quinquagénaire s’est aussi soudainement mis a faire beaucoup de sport, en ayant l’impression "d'être en contact avec Dieu", poursuivent les professionnels de santé. Plus précisément, il racontait s’être "senti mourir" et disait "entendre Dieu lui confier qu'il avait été choisi pour une mission spéciale".

L’épisode délirant disparait en moins de douze heures

Le patient n’ayant aucun antécédent psychiatrique ni de problèmes d’addiction à la drogue ou à l’alcool, les médecins ont décidé d’interrompre le traitement antibiotique, une classe de médicament qu’il prenait par ailleurs pour la première fois. En moins de douze heures, l’épisode délirant s’est résorbé. "Nous avons alors considéré cet événement comme un effet indésirable probable de la clarithromycine", expliquent les médecins.

Comme l’infection pulmonaire était toujours là, les soignants ont décidé de remettre le malade sous la première combinaison d’antibiotiques, ce qui a déclenché le même épisode délirant. "Vraisemblablement, le patient a présenté des symptômes psychiatriques à deux occasions, avec deux antibiotiques différents", concluent les médecins, surpris.