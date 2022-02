Voici pourquoi vos enfants devraient jouer à la poupée

L'ESSENTIEL Le sillon temporal supérieur, une région du cerveau, est impliqué dans le développement des compétences sociales et émotionnelles.

Jouer avec des poupées peut amener les enfants à parler des pensées et des émotions des autres, ce qui peut développer leurs compétences sociales, notamment l’empathie.

Ils leur donnent à manger, leur lisent des histoires ou encore changent leurs couches. Les poupées sont des jouets très appréciés des enfants. Ces figurines permettent non seulement de distraire les tout-petits mais également de mettre en perspective leurs compétences sociales qu’ils peuvent utiliser lorsqu’ils interagissent avec des personnes. Les poupées aident aussi les enfants à se mettre à la place des autres et à parler de leurs émotions. C’est ce qu’a montré une étude réalisée par des neuroscientifiques de l'université de Cardiff, au Pays de Galles.

Une analyse de l’activité cérébrale des enfants

"Des recherches antérieures utilisant l’imagerie spectroscopique proche infrarouge fonctionnelle ont révélé qu'une région située au-dessus du sillon temporal supérieur (au niveau du cerveau) était plus active pendant que les enfants jouaient seuls à la poupée que durant l’utilisation d’une tablette, ce qui implique que le jeu de poupée pourrait développer d'empathie, même en jouant seul", peut-on lire dans les recherches publiées dans la revue Developmental Science.

Pour les besoins de leurs travaux, les chercheurs ont observé 33 enfants âgés de 4 à 8 ans lorsqu'ils jouaient à la poupée et sur des tablettes, seuls ou avec une personne. Ils ont également examiné leur activité cérébrale, plus précisément la région située au-dessus du sillon temporal supérieur, grâce à l’imagerie spectroscopique proche infrarouge fonctionnelle. Pour rappel, cette région du cerveau est impliquée dans le développement des compétences sociales et émotionnelles.

Jouer à la poupée, un moyen de développer ses compétences sociales

D’après les résultats, les enfants parlaient davantage des pensées et des émotions des autres lorsqu’ils jouaient à la poupée que lorsqu’ils jouaient à la tablette. "Ainsi, la variabilité de l'activité cérébrale pendant le jeu ne concerne pas les différences perceptives ou physiques entre les jouets, mais ce à quoi les enfants pensent lorsqu'ils jouent", peut-on lire dans les recherches.

Selon Sarah Gerson, auteure principale des recherches, "lorsque les enfants imaginent des scénarios et jouent des rôles avec des poupées, ils communiquent d'abord à voix haute, puis intériorisent le message sur les pensées, les émotions et les sentiments des autres. Cela peut avoir des effets positifs à long terme sur les enfants, tels qu’un meilleur traitement social et émotionnel et le développement de compétences sociales comme l'empathie".

"Ces aptitudes sont très importantes pour interagir avec des personnes, apprendre des autres et gérer des situations sociales. Elles deviennent importantes pour nouer et entretenir des amitiés et pour apprendre de leurs enseignants et de leurs parents", a ajouté la scientifique dans un communiqué.