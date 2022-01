L’ANSM alerte sur le mésusage de la Périactine, anti-allergique utilisé pour... prendre du poids

L'ESSENTIEL La Périactine est un médicament utilisé pour traiter des manifestations allergiques diverses, comme la rhinite, la conjonctivite ou l’urticaire.

Ce traitement, dont les effets secondaires fréquents sont l’augmentation de l’appétit et la prise de poids, est détourné de son usage initial pour prendre des kilos.

Son mésusage peut entraîner la survenue de plusieurs effets indésirables, tels qu’une constipation ou une somnolence.

Pour prendre des kilos, certains prennent des collations à plusieurs reprises dans la journée ou "boostent" leurs plats avec un jaune d’œuf par exemple. Récemment, une "utilisation non conforme et potentiellement dangereuse de la cyproheptadine", vendue sous le nom de "Périactine", "comme orexigène (une substance capable d'augmenter l'appétit) pour induire une prise de poids à des fins esthétiques" a été rapportée. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de personnes confient avoir recours à ce médicament pour grossir, d’après l’Agence du médicament (ANSM).

Quels sont les risques liés à une mauvaise utilisation de la Périactine ?

Pour rappel, la Périactine est un traitement indiqué chez les adultes et les enfants de plus de 6 ans. Il est prescrit pour apaiser les manifestations allergiques, telles que la rhinite, le rhume des foins, la conjonctivite ou l’urticaire. Les patients peuvent se procurer ce médicament en pharmacie sans une prescription médicale. Ce produit en particulier est détourné de son usage initial pour grossir, car dans la liste de ces effets indésirables fréquents, on retrouve l’augmentation de l’appétit et la prise de poids. Problème : cet antihistaminique peut provoquer d’autres effets secondaires importants.

Dans un communiqué publié le 20 janvier, l’ANSM a rappelé les risques liés au mésusage de la Périactine. "Cette utilisation peut favoriser l'apparition d'effets indésirables tels qu'une somnolence, une baisse de la vigilance, une rétention d'urine, une constipation, des palpitations cardiaques ou une mydriase", a développé l’autorité sanitaire. Elle a recommandé aux médecins de rappeler aux patients les risques liés à l’utilisation de ce traitement lors de sa délivrance.