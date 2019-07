Alimentation : les aliments ultra-transformés font prendre du poids rapidement

Consommer des aliments utra-transformés entraine une prise de poids rapide et conséquente, selon une nouvelle étude. La recherche a été menée par Kevin Hall, un modélisateur mathématique devenu expert en obésité. Il a recruté 20 jeunes adultes en bonne santé (10 hommes et 10 femmes) qui ont accepté de vivre dans une clinique pendant 28 jours consécutifs. Ils n'avaient accès qu'aux aliments qui leur étaient fournis.

900 grammes en plus en 14 jours

Pendant 14 jours, les participants ont consommé soit des aliments ultra-transformés, soit de la nourriture brute. Les 14 jours suivants, les deux groupes ont inversé leur régime alimentaire, passant de l’ultra-transformé au brut et vice-versa. Tous les individus avaient le droit de manger autant qu'ils le voulaient.



Les deux régimes alimentaires contenaient les mêmes pourcentages de glucides, de lipides, de protéines, de fibres, de sucres, de sodium et de nutriments. De ce fait, le régime à base d’aliment ultra-transformés contenait peu de sodas, de gâteaux ou d’hamburgers, mais plutôt des soupes et des céréales toutes prêtes.



Bilan : le régime à base d’aliments ultra-transformés a fait prendre 900 grammes aux participants, tandis que le régime sain leur a fait perdre 900 grammes en moyenne. L’alimentation ultra-transformée a poussé à consommer 500 calories de plus par jour.

Une "densité énergétique" plus élevée

"Nos données indiquent que l'élimination des aliments ultra-transformés du régime alimentaire diminue l'apport énergétique et entraîne une perte de poids", concluent les auteurs. "Alors qu'un régime avec une grande proportion d'aliments ultra-transformés augmente l'apport énergétique et conduit à une prise de poids."



Lorsqu'ils mangeaient ultra-transformé, les participants consommaient les calories 50% plus rapidement que lorsqu'ils mangeaient des produits entiers. Cela s'est probablement produit parce que les aliments transformés sont souvent plus mous et plus faciles à avaler. Ils contiennent également plus de calories pour un volume donné d'aliments, c'est-à-dire qu'ils ont une "densité énergétique" plus élevée.

80% de notre consommation alimentaire

Selon un rapport de l’Insee, la part de ces produits ultra-transformés à base de viande, de poisson et de légumes a plus que doublé ces dernières années, pour atteindre 41 % en 2006 en France, au détriment des produits demandant davantage de préparation personnelle. Aujourd’hui, elle représenterait 80% de notre consommation alimentaire.

La catégorie "ultra-transformée" de la classification internationale Nova comprend notamment : les sucreries, les desserts, les plats préparés, les gâteaux apéro, les boissons sucrées, les viandes transformées telles que les boulettes ou les nuggets, les soupes industrielles, les pâtes ou encore les plats surgelés. En gros, tous les produits transformés avec l'ajout d'un conservateur qui n'est pas le sel (nitrites...).