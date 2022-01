L’enseignement par le jeu est-il aussi efficace que l’enseignement classique chez les plus jeunes ?

L'ESSENTIEL L’étude est une méta-analyse, c’est-à-dire qu’elle rassemble et croise les données de différents travaux scientifiques.

Les 39 études retenues ont été réalisées entre 1977 et 2020.

Les auteurs estiment que ces effets sont démontrés au moins jusqu'à l'âge de huit ans.

Apprendre en s’amusant est souvent plus satisfaisant pour les enfants. Mais ce serait également plus efficace. D’après une étude parue dans Child Development, un apprentissage selon des méthodes ludiques est aussi pertinent que celui avec des techniques traditionnelles. Les auteurs de l’étude se sont particulièrement intéressés au jeu guidé, qu’ils définissent comme "des activités éducatives ludiques qui, bien que dirigées par un adulte, donnent aux enfants la liberté d'explorer un objectif d'apprentissage à leur manière".

Qu’est-ce qu’un apprentissage ludique ?

"Ce n'est que récemment que les chercheurs ont commencé à conceptualiser l'apprentissage par le jeu comme quelque chose qui existe sur un spectre, explique la co-autrice de l’étude, Dr Elizabeth Byrne. À une extrémité, vous avez un jeu libre, où les enfants décident quoi faire avec une participation minimale des adultes, à l'autre, l'enseignement traditionnel direct, où un adulte dit à un enfant ce qu'il doit faire et contrôle l'activité d’apprentissage." Dans cette recherche, menée par des chercheurs de l'Université de Cambridge, des données provenant de différentes études et sources d’information ont été évaluées. Au total, cela a permis d’avoir un échantillon d’environ 3 800 enfants âgés de trois à huit ans. Les jeux ludiques étaient variés, cela pouvait être des activités basées sur l'imagination qui obligent les enfants à lire, écrire ou utiliser des mathématiques ou qui incorporent des compétences d'apprentissage précoces simples, comme le comptage. Ces méthodes sont courantes dans l'enseignement préscolaire, mais moins dans le primaire.

Une visualisation plus facile pour les enfants

L’étude montre que cette approche ludique de l'apprentissage peut être tout aussi efficace que les méthodes plus traditionnelles dirigées par l'enseignant pour développer des compétences clés : l'alphabétisation, le calcul, les compétences sociales et les compétences de réflexion essentielles appelées fonctions exécutives. Mais elle suggère aussi que les enfants peuvent maîtriser certaines compétences, notamment en mathématiques, plus efficacement grâce au jeu guidé en comparaison aux autres méthodes. "Les enfants ont souvent du mal avec les concepts mathématiques parce qu'ils sont abstraits, précise Elizabeth Byrne. Ils deviennent plus faciles à comprendre si vous les utilisez réellement dans un jeu imaginaire ou dans un contexte ludique." Selon elle, la visualisation mentale permise par le jeu expliquerait en partie ses effets bénéfiques sur l’apprentissage. Plus globalement, la scientifique et son équipe estiment que le jeu guidé peut influencer d'autres caractéristiques qui ont un effet d'entraînement positif sur les progrès éducatifs. Concrètement, l'enfant peut avoir une plus grande motivation qui va favoriser son apprentissage. Selon les auteurs, le jeu stimule aussi la persévérance, la créativité et la confiance des enfants.