Bonnes résolutions : comment réduire sa consommation de sucre ?

L'ESSENTIEL Le sucre peut être issu de la canne à sucre ou de la betterave sucrière.

Il permet de fournir à notre organisme l’énergie nécessaire à son fonctionnement.

En moyenne, un Français consomme 35 kilos de sucre par an.

Le sucre est à la fois l’allié et l’ennemi de notre organisme : nous en avons besoin pour que nos organes fonctionnent correctement, mais consommé en excès, il devient une menace pour notre santé. Ainsi, l’Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 25 grammes de sucre par jour, soit six cuillères à café. Cela peut sembler facilement atteignable, mais les sucres se cachent partout. Une cuillère de ketchup peut contenir une cuillère à café de sucre, et il y en a dix fois plus dans une canette de soda. Pour en manger moins, c'est donc toute l'alimentation qu'il faut revoir !

Passer aux féculents complets

Riz, pâte, pain : mieux vaut les manger lorsqu’ils sont fabriqués à base de céréales complètes, dont l’indice glycémique est plus faible. Cela signifie qu’ils vont faire augmenter la glycémie dans une plus faible mesure, en comparaison à d’autres aliments dont l’indice glycémique est élevé. Contenir l’augmentation de la glycémie permet d’éviter les pics d’insuline, souvent responsables d’une prise de poids. Catherine Lacrosnière, médecin nutritionniste, recommande ainsi d’abandonner la baguette tradition dans une interview à Europe 1. Selon elle, il est "plus raisonnable de choisir du pain noir, du pain de seigle ou du pain complet, dont l'index glycémique est beaucoup plus faible".

Chasser le sucre blanc de ses placards

Le sucre blanc que l’on consomme habituellement est raffiné, ce qui signifie qu’on lui a ôté ses vitamines et minéraux. S’il reste un aliment à limiter, quelle que soit sa forme, il faut plutôt le choisir non-raffiné afin de conserver ses qualités nutritionnelles. Catherine Lacrosnière conseille le rapadura, issu du jus de canne. "On y trouve du potassium, du magnésium, du calcium, explique-t-elle. (…) Il a une couleur ambrée très foncée, une texture légèrement humide et un goût de réglisse caramélisée." Lorsque vous utilisez du sucre pour les yaourts ou le fromage blanc, mieux vaut privilégier des épices comme la cannelle. "Le miel est presque tout aussi calorique que le sucre blanc même si son indice glycémique est légèrement plus faible", souligne la médecin nutritionniste.

Boire moins d'alcool

Les méfaits de l’alcool sur la santé sont connus depuis de nombreuses années. Mais saviez-vous qu’il est très riche en sucre ? Pour limiter les dégâts, il est préférable de boire de l’eau, ou alors des alcools peu caloriques. Ainsi, les cocktails et la bière sont à proscrire. A l'inverse, le champagne est l’un des alcools les moins sucrés, suivi par le vin en général.

En janvier, cuisinez !

L’une des meilleures manières de réduire sa consommation de sucre est d’abandonner les produits transformés, achetés déjà préparés. On peut trouver du sucre dans certaines boîtes de conserve, pizzas et autres sauces industrielles. Mieux vaut cuisiner maison pour ne plus subir les sucres cachés. Si vous cherchez de nouvelles résolutions pour le mois de janvier, c’est tout trouvé !