Difficultés à respirer et à marcher : c’était une tumeur géante dans son ovaire !

L'ESSENTIEL Une tumeur est une grosseur plus ou moins volumineuse causée par une multiplication excessive de cellules. Elle peut être bénigne (des cellules normales) ou maligne (cellules anormales).

Une histoire incroyable mais vraie. En août dernier, une femme résidant dans la ville de Jhunjhunu, en Inde, s’est rendue pour la première fois à l’hôpital de Bhagwan Mahaveer car elle souffrait de douleurs chroniques, depuis trois ans. À cause de ces maux, elle ne parvenait plus à se déplacer et respirer correctement.

Selon le quotidien britannique Mirror, les médecins de l’établissement lui ont fait faire une batterie d’examens. Ils ont conseillé à la quinquagénaire de se faire opérer. L’Indienne n’était pas prête pour une intervention chirurgicale à ce moment-là. Les professionnels de santé ne l’ont ainsi opéré que le 8 décembre dernier.

Quatre heures après une opération difficile, ils ont découvert l’origine de ces douleurs : les chirurgiens lui ont retiré une tumeur de 23 centimètres de long et de plus de 3 kg. Cette grosseur était située dans l’ovaire de la patiente.

"Cette tumeur était si grosse"

"En raison de la taille et du poids de la tumeur, il y a eu plusieurs défis pendant l'opération, bien que le plus grand défi ait été d'empêcher la tumeur de se rompre. L'opération a été un franc succès grâce aux compétences de l'anesthésiste et du personnel infirmier présent dans l'équipe", a déclaré le Dr Prashant Sharma, oncologue. Il a ajouté que la patiente était désormais en parfaite santé et était capable de marcher correctement.

"C’était très choquant pour nous. Habituellement, une tumeur mesure de deux à huit centimètres, mais cette tumeur dans l’ovaire était si grosse qu’elle avait commencé à se développer à l’intérieur de l’estomac", a-t-il indiqué.