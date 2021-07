Tumeur dans la bouche : on lui retire … 82 dents !

L'ESSENTIEL L'odontome touche généralement les personnes âgées de moins de 20 ans.

Aucun patient n’aurait été atteint d'un cas aussi grave en France.

On dénombrerait un cas par an dans le monde.

Nous avons normalement 32 dents à l’âge adulte, mais un Indien s’en est fait retirer 82 ! En fait, il s’agissait d’embryons de dents, présents dans deux tumeurs situés sur les côtés de ses mâchoires. Appelées odontome, elles se développent généralement dans l’os maxillaire supérieur. La tumeur est un "gonflement cellulaire formé par un amas de débris de dents qui ne sont pas bien formées ou qui sont brisées, dans une petite poche de peau", selon les explications du dentiste Patrick Solera dans une interview à Ouest-France. "Ce type de tumeur, inoffensive si elle est traitée rapidement, peut devenir très grave", poursuit-il. Si elle n’est pas retirée, elle gonfle et peut s’infecter. À terme, l’os de la mâchoire peut être touché par l’infection.

Une tumeur formée depuis cinq ans

Dans le cas de cet adolescent, âgé de 17 ans, les tumeurs ont commencé à se former il y a cinq ans. Selon un article du média indien news18, le manque de traitement explique pourquoi son cas s’est dégradé. "Il s’est rendu d’hôpital en hôpital dans l’espoir d’avoir de l’aide", explique le journaliste. "À cet âge, c’est assez surprenant qu’il en soit sorti indemne, commente le dentiste Patrick Solera dans Ouest-France. Ce sac aurait pu s’infecter gravement et causer des lésions irréversibles." L’adolescent a finalement été à l’institut de sciences médicales Patna’s Indira Gandhi. Les médecins qui l’ont accueilli ont réalisé plusieurs tests afin de déterminer la gravité de la tumeur. Selon le Dr Priyanka, qui l’a opéré, la tumeur est peut-être due à une blessure de la mâchoire ou à un trouble dans le processus de formation des dents et de la mâchoire, lié à des raisons génétiques. Il a fallu trois heures d’opération pour ôter les deux tumeurs de sa bouche. Ensuite, les chirurgiens ont constaté la présence des 82 dents.

Des cas précédents en Inde

En 2019, un Indien de sept ans a été opéré pour des raisons similaires. Suite à une tumeur bénigne, il s’est fait retiré 526 dents, localisée dans une excroissance sur sa mâchoire. Après cinq heures d’opération, les chirurgiens sont parvenus à retirer tous ces morceaux de dents, qui pesaient au total 200 grammes. Cinq ans plus tôt, un autre enfant avait subi une opération pour retirer 232 embryons de dents.