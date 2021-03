Alzheimer, infarctus, cancers : les dents sont le miroir de la santé

L'ESSENTIEL La bouche est le reflet du corps : l'entretenir signifie prendre soin de sa santé et de son bien-être.

L'hygiène quotidienne et des visites régulières chez un dentiste aident à préserver la santé bucco-dentaire

Le samedi 20 mars est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, une occasion pour l'association Dentéon Santé de rappeler le lien étroit entre une bouche saine et un corps en bonne santé.

Bactéries présentes entre la gencive et les dents

En effet, de nombreuses pathologies se reflètent dans notre bouche. C’est ainsi que certaines douleurs lombaires, céphalées mais également des pathologies telles que le diabète (notamment le diabète de type 2), la maladie d’Alzheimer, certaines maladies cardiaques ou même certains cancers ont un lien étroit avec nos dents.



"Les bactéries présentes entre la gencive et les dents passent à travers les vaisseaux de la gencive. Ces mêmes bactéries s'étendent par voie sanguine à d'autres parties du corps et exposent ainsi, dans le temps, à un risque certain de problèmes de santé. C’est pourquoi des soins dentaires réguliers signifient que notre bouche et notre corps seront en meilleure santé", insiste le Dr Edmond Binhas, chirurgien-dentiste et fondateur de Dentéon Santé.

Deux détartrages par an réduisent de 150% le risque d’infarctus

Le Dr Edmond Binhas précise d’ailleurs que deux détartrages par an réduisent de 150% le risque d’infarctus chez une personne souffrant d’une pathologie cardiaque. La bouche est donc le reflet du corps, et l'entretenir signifie prendre soin de sa santé et de son bien-être.

Pour préserver sa santé globale, voici quelques conseils buccaux :

- Se brosser les dents au moins deux fois par jour pendant 2 minutes.

- Passer du fil dentaire ou des brossettes au moins une fois par jour pour enlever les bactéries et la plaque dentaire entre les dents (de préférence, après le dernier repas de la journée).

- Rendre visite régulièrement à son chirurgien-dentiste de façon préventive et sans attendre d’avoir mal.

- Limiter les collations sucrées, les boissons gazeuses, ainsi que certaines boissons diététiques riches en acide.

- Informer son chirurgien-dentiste de tout changement dans sa santé générale.