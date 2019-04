Tumeur : elle sauve la vie de sa fille en remarquant un reflet blanc sur une photo

Comme beaucoup de parents, Ellie Smith prend de nombreuses photos de ses trois enfants. Mais sur l’une d’entre elles, elle remarque un reflet étrange dans l’œil droit de sa petite fille de 5 ans, Gracie. Une sorte de tache blanche. Inquiète, elle emmène alors la fillette chez le docteur… Quelques jours plus tard, le diagnostic est posé : il s’agit d’un rétinoblastome, une tumeur qui touche principalement les enfants. Celle-ci étant à un stade avancée, il faut retirer l’œil de Gracie.

La fillette avait 10 tumeurs dans l’œil

"Lorsque nous avons appris cela, nous avons essayé d'expliquer du mieux que nous pouvions à une fillette que son œil avait un problème et que le médecin devait l'enlever. C’était un moment très dur, mais nous devions penser à la vie de notre fille avant sa vue", explique Ellie, la maman, au New York Times Post. Gracie a donc été opérée 16 jours plus tard. Le médecin a retiré pas moins de dix tumeurs au niveau de la rétine et du nerf optique de la fillette. Trois mois après le retrait de son œil, Gracie a reçu sa prothèse d’œil : "C'était tellement émouvant pour moi, je pense avoir pleuré pendant les 24 heures suivantes", raconte Ellie. Heureusement, Gracie s'est rapidement adaptée à son nouvel œil et s'est complètement rétablie. Elle est toujours étroitement surveillée et subit des tests tous les trois mois, mais elle n’a eu aucun problème jusqu’à présent.

Qu’est-ce que le rétinoblastome ?

Le rétinoblastome est une tumeur maligne touchant les cellules de la rétine, apparaissant habituellement avant l'âge de 5 ans. D'origine génétique, on remarque souvent la tumeur par une tache blanche dans l’œil, mais le diagnostic se fait parfois trop tardivement quand on ne repère pas ce signe. S’il se fait assez tôt, on peut traiter la tumeur sans enlever l’œil et l’enfant a alors peu de séquelles. Au contraire, le pronostic visuel peut être compromis selon l’avancée et la localisation de la tumeur.