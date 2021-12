Risque de suicide : les effets protecteurs des eaux riches en lithium

L'ESSENTIEL Le lithium est un élement minéral, naturellement présent dans certains aliments comme le sel, les légumes et les épices.

Il est utilisé dans les traitements contre les états maniaques, les troubles bipolaires et les troubles du sommeil.

L’eau est nécessaire à la vie : elle nous aide à digérer, à rester hydraté, à éliminer les déchets présents dans notre organisme, mais elle peut aussi nous protéger. Elle renferme des oligo-éléments aux effets précieux sur la santé, comme le lithium. Ce dernier est présent dans l’eau minérale mais aussi dans l’eau du robinet. Plusieurs études ont démontré qu’il offrait une protection contre les troubles de la santé mentale.

Moins de comportements violents ?

En 1990, des chercheurs de l’université de Californie à San Diego font un constat : la criminalité est plus faible dans les régions où l’eau est riche en lithium. Ils ont collecté les données de 27 comtés du Texas entre 1978 et 1987. Dans ceux où le taux de lithium par litre d’eau du robinet est compris entre 70 et 170 microgrammes, les taux de suicide, d’homicide et de viol sont plus bas, en comparaison aux comtés où le lithium est présent dans de plus faibles quantités. "Ces résultats suggèrent que le lithium a des effets modérateurs sur les suicides et les comportements violents", soulignaient les auteurs.

Des effets confirmés sur les taux de suicide

Vingt ans plus tard, une autre équipe de recherche confirme les effets bénéfiques du lithium sur le risque de suicide. Dans le British Journal of Psychiatry, ces scientifiques expliquent que les régions avec une forte concentration de lithium dans l’eau du robinet enregistrent des taux de suicides plus faibles. "Les niveaux de lithium dans l'eau potable sont bien inférieurs à ceux recommandés lorsque le lithium est utilisé comme médicament, rappelle Allan Young, l’un des auteurs de cette recherche, mais la durée d'exposition peut être beaucoup plus longue, commençant potentiellement dès la gestation." En résumé, boire de faible quantité de lithium, via l’eau du robinet, de manière régulière, pourrait réduire le risque de souffrir de troubles mentaux.

En novembre, une nouvelle recherche a confirmé les bienfaits de l’eau riche en lithium sur la santé mentale. Dans Journal of Affective Disorders, des scientifiques lituaniens ont effectué des analyses sur la concentration en lithium de l’eau du robinet dans plus communes du pays, puis ils ont croisé ces données avec les cas enregistrés de troubles affectifs. Ils constatent que les taux de mortalité par suicide sont plus faibles dans les régions où l’eau est riche en lithium, et où la population est davantage concernée par les troubles affectifs.

Comment interpréter ces résultats ?

Pour Anjum Memon, auteur de l’étude parue dans le British Journal of Psychiatry en 2020, l’eau du robinet, riche en lithium, pourrait être un moyen de prévention face aux troubles mentaux. "La prévalence des problèmes de santé mentale et les taux de suicide nationaux augmentent dans de nombreux pays, constate-t-il. Dans le monde, plus de 800 000 personnes se suicident chaque année, et le suicide est la principale cause de décès chez les personnes âgées de 15 à 24 ans." Or, il rappelle que la pandémie de Covid-19 a aggravé la santé mentale de nombreux individus. "Il est de plus en plus important d'accéder à des moyens d'améliorer la santé mentale de la communauté et de réduire l'incidence de l'anxiété, de la dépression et du suicide", conclut-il. L'eau du robinet est une méthode facile et économique pour y parvenir.