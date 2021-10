Voici comment bien prendre soin des dents de vos jeunes enfants

L'ESSENTIEL Les dents de lait sont au nombre de 20 et font éruption entre l'âge de 6 et 10 mois pour la mâchoire inférieure.

Les 28 dents permanentes apparaissent entre 6 et 13 ans, puis viennent les dents de sagesse.

Les parents n’y pensent pas forcément, mais prendre de bonnes habitudes dès le plus jeune âge permet d’avoir une santé bucco-dentaire optimale tout au long de sa vie. L’association de chirurgien-dentiste Dentéon rappelle donc comment prendre soin des dents des enfants.



"Les dents de lait, aussi appelées dents temporaires, présentent un risque de carie dès leur apparition", commencent les professionnels de santé. C’est pourquoi il est recommandé d’effectuer la 1ere consultation chez un dentiste vers l’âge d’un an et d’intégrer l’hygiène dentaire dans le quotidien des tout petits.

Comment brosser les dents des jeunes enfants ?

Le brossage des dents, très important dès le plus âge, doit être fait par un adulte jusqu’aux 6 ans de l’enfant, puis il est conseillé de superviser le brossage jusqu’à l’autonomie totale vers 8 ans. Comme pour les adultes, la durée du brossage est de 2 min. Manuelle ou électrique, il est important de toujours utiliser une brosse à dents adaptée à l’âge et la taille de la bouche des enfants.



Attention cependant à ne pas mettre trop de dentifrice. La quantité dépend de l’âge de l’enfant, ainsi :

- dès 6 mois jusqu’aux 3 ans de l’enfant : une trace de dentifrice suffit.

- De 3 ans jusqu’à 6 ans : un petit pois de dentifrice sur la brosse à dent est recommandé.

- Enfin, dès 6 ans et ce jusqu’à l’âge adulte : un pois est suffisant pour un brossage optimal.

"Il existe aujourd’hui une technique appelée « scellement des sillons » qui consiste à appliquer une résine polymère dans les sillons des dents des enfants dans le but de protéger la dent des bactéries", ajoute l’association. Cette application ne dispense pas bien sûr du brossage de dents quotidien et des visites de contrôle chez un chirurgien-dentiste.



"Attention de ne pas laisser aux bébés des biberons de liquides sucrés au moment du coucher. Les dents sont alors en contact prolongé avec le sucre ce qui favorise l’apparition des caries. On appelle cela le « syndrome du biberon »", insiste le Dr Edmond Binhas, président du groupement Dentéon Santé.

Que faire si mon enfant se casse une dent ?

Si, à la suite d’un choc, une dent est cassée, il est important d’essayer de retrouver le morceau de la dent fracturée et le conserver dans du lait ou dans la salive de l’enfant. Dans certains cas, il peut être possible de le recoller.



"En revanche, si la dent est déplacée ou expulsée, il ne faut pas y toucher et se rendre de toute urgence chez le dentiste traitant ou contacter le service de garde", concluent les professionnels de santé.