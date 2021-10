Covid-19 : fin de la gratuité des tests

Le cancer du sein concerne en grande majorité les femmes de plus de 50 ans.Il est donc rarement évoqué chez la femme jeune. Il est pourtant présent dans 7% ...

Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin regroupent principalement la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, et se caractérisent par des ...

L'épilepsie est une maladie neurologique qui se traduit par une activité électrique anormale du cerveau. Elle touche surtout les enfants, les adolescents et les ...

La scoliose est une déformation permanente de la colonne vertébrale. Elle survient surtout dans l'enfance et l'adolescence, mais peut aussi se déclarer à l'âge ...

Le soleil a de nombreux effets sur notre peau, certains bénéfiques et d'autres nocifs, pouvant entraîner des cancers. Le maître mot est protection. L'été et les ...

L'été et le temps des vacances se rapprochent, et les termes Summer body","Beach body" mais aussi "Bikini body" ou même "objectif bikini", inondent les ...

La vitamine C ou « acide ascorbique », intervient dans le fonctionnement de l'organisme humain, en particulier le tonus et l'immunité. La vitamine C protège ...