Variant Delta : 66% d’efficacité pour les vaccins à ARNm contre les infections

L'ESSENTIEL Contre les formes sévères, l'efficacité des vaccins ARNm reste au-dessus des 90%.

Outre le variant Delta, la baisse d'immunité avec le temps pourrait expliquer la diminution de l'efficacité des vaccins ARNm contre les infections.

Les vaccins continuent de prouver qu’ils sont la meilleure arme anti-Covid. Une nouvelle étude en vie réelle souligne leur efficacité contre le variant Delta. Elle a été menée aux États-Unis sur plus de 4 000 personnes représentant du personnel de santé et des travailleurs de première ligne dans six États vaccinés principalement avec Pfizer (65%) et Moderna (33%) mais également le Janssen (2%) et qui ont été testées chaque semaine avec des tests RT-PCR. Celle-ci a été présentée ce mardi par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), les agents de santé américains.

New CDC MMWR study of health care and frontline workers shows that #COVID19 #vaccines reduce the risk of infection from multiple COVID-19 variants, including the #DeltaVariant. Get vaccinated if you haven’t already. More: https://t.co/4JlDusePo9 pic.twitter.com/ogYB8JQ2CG — MMWR (@CDCMMWR) August 25, 2021

97% d’efficacité contre les formes graves

Cette étude confirme la forte protection conférée par les vaccins contre les formes sévères de Covid-19. Face au variant Delta, devenu majoritaire, elle se maintient au-dessus des 90%, comme le rapporte une autre étude du CDC, réalisée sur des patients à New York. Des chiffres qui corroborent ceux rapportés par une recherche réalisée sur des patients de Los Angeles entre le 1er mai au 25 juillet. Présentée également ce mardi par les agents de santé américains, elle indique que les personnes non vaccinées sont 29,2 fois plus susceptibles d'être hospitalisées avec Covid-19 que les vaccinées, soit une efficacité de 97%.

Contre les nouvelles infections, l’efficacité des vaccins Pfizer et Moderna reste élevé mais diminue en raison de la forte contagiosité du variant Delta. Selon la nouvelle étude des CDC, elle est passée de 91% à 66%. Ce premier chiffre fait référence à la période d'étude initiale du 14 décembre 2020 au 10 avril 2021, donc avant que le variant Delta ne devienne majoritaire. Le deuxième est celui qui porte de cette dernière date au 14 août.

L’efficacité des vaccins contre les infections diminue avec le temps

Les auteurs du rapport notent plusieurs mises en garde au moment de la diffusion de leurs résultats. Tout d’abord, la protection contre les vaccins pourrait diminuer avec le temps. Ensuite, l'estimation de 66% est basée sur une période d'étude relativement courte avec peu d'infections et se doit d’être confirmée.

Ces résultats soulignent et confirment l’efficacité des vaccins contre le virus. “Bien que ces résultats intermédiaires suggèrent une réduction modérée de l'efficacité des vaccins Covid-19 dans la prévention de l'infection, la réduction soutenue des deux tiers du risque d'infection souligne l'importance et les avantages continus de la vaccination contre la Covid-19”, ont écrit les chercheurs.