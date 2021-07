Ce casque révolutionnaire a nettement diminué une tumeur cérébrale

L'ESSENTIEL L'espérance de vie suite au diagnostic d'un glioblastome est de deux ans maximum.

Le taux de survie après cinq ans à ce cancer du cerveau n'est que de 4 %.

C’est une petite révolution dans le domaine de la cancérologie. Un casque magnétique a permis de réduire de plus d’un tiers une tumeur cérébrale, comme en témoigne un essai publié dans Frontiers in Oncology.

Un nouveau casque magnétique

Les cancers du cerveau sont traditionnellement traités par une combinaison de chirurgie, de radiothérapie, de chimiothérapie et de médicaments. Face à l’échec de toutes ces médications sur un patient, des chercheurs de l'Institut neurologique d'Houston ont décidé de tester sur lui un nouveau casque magnétique.

Le malade, âgé de 53 ans, souffrait d'un glioblastome. En avril 2020, il a commencé le traitement, qui a été bien toléré, et après seulement 36 jours, la tumeur avait diminué de 31%.

"La première thérapie non invasive pour le glioblastome"

"Grâce au courage de ce patient et de sa famille, nous avons pu tester et vérifier l'efficacité potentielle de la première thérapie non invasive au monde pour le glioblastome", a déclaré David S. Baskin, un des pilotes de l’expérience. "Ce casque ouvre un nouveau monde", conclut-il.

Le dispositif médical a aussi l’avantage non négligeable de pouvoir être utilisé à domicile, et donc d’éviter de longues et pénibles hospitalisations.