L’actualité de la Covid-19 : où en est-on vraiment ?

L'ESSENTIEL Santé publique France dénombre 1 032 cas graves à l’hôpital, soit 45 de moins que la veille et près de 1500 de moins que le mois précèdent.

Ce lundi, le site Doctolib a enregistré une augmentation de 40?s rendez-vous pour la vaccination par rapport à la semaine précédente.

Le taux d’incidence continue de monter avec 11 régions qui voient l’épidémie repartir et le variant Delta est en passe de devenir majoritaire sur le territoire.

- Les bonnes nouvelles

Le nombre de patients atteints de Covid-19 dans les services de soins critiques continue de diminuer. Santé publique France dénombre 1 032 cas graves à l’hôpital, soit 45 de moins que la veille. Cela fait depuis septembre 2020 que ce chiffre n’était pas tombé sous les 1 100. Un mois auparavant, ce chiffre grimpait à plus de 2 500. Au total, 7 637 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19, un nombre en baisse depuis deux mois. Sur la journée d’hier, 35 personnes sont mortes des suites d’une infection au SARS-CoV-2. Le taux de positivité demeure très bas, bien qu’il remonte légèrement, à 0,9 % - en moyenne sur sept jours - après être descendu à 0,8 % pendant 10 jours.

Le nombre de prise de premier rendez-vous pour la vaccination contre la Covid-19 connaît un léger rebond. Ce lundi, le site Doctolib a enregistré une augmentation de 40% par rapport à la semaine précédente. Cette hausse se confirme sur les dernières semaines puisque les deux dernières ont vu un rebond de 10% à 20% des primo-injections.

Hier, les prises de RDV pour une primo vaccination ont augmenté de 40% !

A Giverny, au festival d’Avignon, dans un bus pour les saisonniers agricoles, en bas de chez vous...la vaccination est au + près de vous pour poursuivre le combat contre le virus. — Olivier Véran (@olivierveran) July 6, 2021

Un traitement permettant de diminuer les risques de décès confirme son efficacité. Le Tocilizumab, un anticorps monoclonal habituellement utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, permettrait de diminuer ce risque de 17% affirme une méta-analyse menée sur près de 11 000 patients et reprenant les résultats de 27 essais cliniques, publiée le 6 juillet dans la revue JAMA Internal Medicine. Dans la foulée de cette publication, l’OMS a donné son feu vert à l’utilisation de ce traitement.

- Les raisons de s’inquiéter

Le taux d’incidence continue de monter avec 11 régions qui voient l’épidémie repartir. Cet indicateur, correspondant au nombre de cas positifs pour 100 000 habitants sur la semaine écoulée, a augmenté dans plus de la moitié des départements et de 29 % en une semaine à l’échelle de tout le pays. L’Île-de-France et la Provence Alpes Côte d’Azur sont les deux plus touchées. À Paris, le seuil est même repassé au-dessus de 50, qui représente le “seuil d’alerte”.

Le variant Delta continue sa progression et s’apprête à devenir majoritaire dans le pays. Il représente actuellement environ 40% des nouvelles infections, a dévoilé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, ce mercredi à l’occasion d’une conférence de presse.

Face à la situation, un nouveau conseil de défense est prévu le lundi 12 juillet prochain. L’exécutif travaille “à tous les scénarios possibles”, a concédé le porte-parole. Ce dernier n’a pas donné d’indication sur la mise en place de possibles nouvelles mesures restrictives mais des contrôles renforcés aux frontières sont évoqués. Par ailleurs, Emmanuel Macron doit s’exprimer d’ici au 14 juillet pour évoquer la fin de son mandat et pourrait en profiter pour faire de nouvelles annonces.