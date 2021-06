Cerveau : que se passe-t-il quand deux personnes font de la musique ensemble ?

L'ESSENTIEL Lorsque des individus chantent ou jouent de la musique ensemble, cinq fonctions sociales et mécanismes cérébraux s’activent dans leur cerveau.

Partager de la musique pourrait permettre de réduire les différends entre les individus et favoriser une meilleure communication.

Écouter de la musique a de nombreuses vertus : réduction de l’anxiété, augmentation du bien-être, amélioration du sommeil, etc. Selon une étude publiée dans la revue American Psychologist, en chanter ou en jouer avec d’autres personnes pourrait avoir encore d’autres bienfaits ! Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont étudié ce qui se passait dans le cerveau lorsque les gens faisaient de la musique à plusieurs. L’idée de ces travaux leur est notamment venue d’initiatives mises en place pendant la pandémie de la Covid-19 : des chants entre voisins depuis leurs balcons, des sessions de chorales par visio, ou encore des concerts en direct. Tous ces évènements ont pour point commun le partage de la musique au même instant. L’équipe a donc voulu comprendre pourquoi les participants préféraient cette option à l’écoute ou à la pratique individuelle.

5 fonctions sociales et mécanismes cérébraux s’activent

Grâce à des modèles issus des neurosciences et à leurs recherches, les scientifiques ont mis au point une nouvelle carte du cerveau. Celle-ci met en lumière cinq fonctions sociales et mécanismes cérébraux qui s’activent lorsque la musique est partagée. Il s’agit des circuits de l’empathie, de la récompense et de la motivation - y compris la libération de dopamine -, des structures du langage et, enfin, de la sécrétion d'ocytocine et de cortisol, deux hormones. Dans le détail, les bienfaits de ces cinq éléments sont nombreux. L’empathie aide l’humain à s’adapter à la façon dont les autres pensent et ressentent. L’ocytocine - aussi appelée hormone de l'amour - participe au sentiment de lien social avec les autres. Elle est sécrétée lorsque les gens chantent ensemble et ce, même lorsque le chant est improvisé. La dopamine, quant à elle, est un neurotransmetteur qui procure un sentiment de plaisir. Elle est sécrétée lorsqu’un individu anticipe et attend un partage musical. Les structures du langage dans le cerveau sont impliquées dans le dialogue musical quand les individus se relaient pour chanter ou jouer d’un instrument. Enfin, le taux de cortisol, une hormone qui contribue au stress, baisse dans le cerveau lorsque les gens chantent ensemble et lorsqu'ils écoutent de la musique en groupe.

La musique pour résoudre les problèmes sociaux et rassembler les individus

Auparavant, les neurosciences cognitives de la musique se concentraient sur sa seule écoute, surtout de façon individuelle. Cette étude jette donc les bases d'une meilleure compréhension des neurosciences sociales de la musique. Les auteurs estiment que celle-ci pourrait contribuer à l’amélioration des liens sociaux dans le monde et constituer un outil important pour rassembler les individus et réduire les problèmes sociaux. Selon eux, une meilleure compréhension scientifique de la façon dont la musique fournit des connexions sociales entre les individus aide à souligner que cet art n'est pas un simple divertissement, mais plutôt une caractéristique essentielle de l'existence humaine avec d'importantes implications sociales. “La musique nous relie à notre humanité, souligne David Greenberg, l’un des auteurs. Grâce aux neurosciences sociales, nous pouvons découvrir que notre sens du lien social n'est pas seulement subjectif, mais qu'il est enraciné dans d'importants mécanismes cérébraux. Spécialement à une époque ou il y a des divisions sociales à travers le monde, nous devons trouver de nouveaux moyens de rapprocher les cultures en conflit. La musique est l'un de ces moyens”.