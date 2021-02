Quels sont les avantages de la musique pour un enfant ?

Jouer d'un instrument, chanter une berceuse, écouter une musique ou faire des sons en rythme suffit pour éveiller les plus petits à la musique. En plus de les divertir, elle favorise la créativité, permet de découvrir son corps, se socialiser, gérer ses émotions ou apaiser une douleur.

Qu'est-ce que la musique apporte à votre enfant ?

En faisant écouter de la musique à votre enfant dès son plus jeune âge, vous partagez un moment positif à chanter et danser qui lui permet de découvrir son corps et exercer ses habilités motrices comme la coordination en faisant par exemple les gestes nommés dans une comptine. Il s'agit aussi pour lui d'une façon de développer son imagination à travers les gestes ou les paroles qu'il invente.

Chanter dès le plus jeune âge incite à s'exercer non seulement à faire des sons mais aussi dire des mots, former des phrases et enrichir son vocabulaire. La pratique d'une activité musicale stimule les zones d'apprentissage du cerveau et améliore l'écoute, la mémoire, l'attention et l'organisation de la pensée.

La musique calme et aide à gérer les émotions

Écouter de la musique, c'est produire des hormones associées au plaisir et au bien-être. En dirigeant l’attention de l'enfant vers quelque chose de positif et divertissant, vous pouvez aider votre enfant à gérer ses émotions, mais aussi calmer son anxiété et sa douleur.

Ces effets bénéfiques sont aussi démontrés chez les bébés prématurés. Une expérience menée à l'Hôpital universitaire de Genève (1) a montré que l'écoute du Punji (une flûte indienne des charmeurs de serpents), de la harpe et des clochettes aide à développer plus efficacement les circuits neuronaux, en particulier ceux impliqués dans les fonctions sensorielles et cognitives.

En savoir plus : "Petites comptines de la maternelle" de Lucie Brunellière, Editions Milan.