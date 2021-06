Covid-19 : deux personnes positives à bord d’une croisière

L'ESSENTIEL Le Diamond Princess, un paquebot présent au large du Japon en février 2020, est le premier cluster mondial connu.

Depuis le début de la crise sanitaire, les croisières apparaissent régulièrement comme des lieux privilégiés de contamination. Le Diamond Princess, un paquebot présent au large du Japon en février 2020, est le premier cluster mondial connu. Les 700 clients à son bord ont été infectés et les études ont par la suite révélé qu’un seul passager en était responsable. Près d’un an et demi plus tard, les croisières continuent d’être un haut lieu de contamination.

Ce jeudi, à bord du Celebrity Millenium, un des premiers bateaux de croisière à voguer en Amérique du Nord depuis le début de la pandémie, deux cas personnes positives à la Covid-19 ont été recensés. Ces cas sont apparus malgré “un équipage et des passagers vaccinés”, a annoncé le croisiériste Royal Caribbean dans un communiqué. “Les individus sont asymptomatiques, actuellement à l’isolement et surveillés par notre équipe médicale”, a précisé la compagnie qui a ajouté mener une opération de traçage des contacts.

Le bateau était en mer depuis le 5 juin dernier, date à laquelle il a quitté Sint Maarten, la partie hollandaise de l'île caribéenne de Saint-Martin. Tout se déroulait très bien, jusqu’au moment du “test de fin de croisière obligatoire” au cours duquel les deux passagers ont été contrôlés positifs. Avant de partir, la compagnie avait pourtant pris des précautions en demandant une preuve de vaccination et un test PCR négatif de moins de 72 heures.

Au total, il y a environ 2 500 personnes dans le bateau, avec 600 passagers accompagnés par 650 membres de l'équipage. Les croisiéristes ont été autorisés à reprendre la mer depuis mai dernier, avec des conditions très strictes imposées par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Un total de 95% des personnes naviguant sur les bateaux de croisière, passagers comme salariés, doivent être vaccinées. Parti de Sint Maarten, le Celebrity Millennium devait accomplir un périple de sept jours en passant par la Barbade, Aruba et Curaçao.