Étudiants : le bilan de la plateforme contre la détresse psychologique

Bien qu’ils constituent la population la moins à risque face à la Covid-19, les étudiants sont de vraies victimes de la crise sanitaire. Le 29 janvier dernier, Laurent Gerbaud, président de l’Association des directeurs des services de santé universitaire et médecin directeur du pôle santé handicap étudiants à l’université Clermont-Auvergne, a tiré la sonnette d'alarme et nous a confié qu’il y a “un mépris total et complet de la question de la santé à l’université”. En Île-de-France, cette question semble avoir été entendue et fin janvier, la fondation FondaMental, avec le soutien de la région Île-de-France, a lancé la plateforme “Écoute Étudiants”. D'après un premier bilan publié ce vendredi, 25 400 étudiants en détresse psychologique ont fait appel à cette plateforme.

Un site conçu par des professionnels de la santé mentale

La plateforme offre un lieu vers qui les étudiants psychologiquement démunis peuvent se tourner et trouver de l’aide. Le site, gratuit et anonyme, a été conçu par des professionnels de santé mentale et propose des informations, des conseils et des exercices pratiques à faire chez soi. En trois mois, il a enregistré près de 40 000 connexions pour des étudiants issus de plus de 95 établissements à travers la région Île-de-France.

Grâce au soutien de la Région, des consultations gratuites sont possibles avec des psychologues formés au stress post-traumatique. Depuis le lancement du site, plus de 850 consultations ont été réalisées, plus de 9 700 étudiants se sont auto-évalués et un quart des étudiants qui se sont connectés ont consulté au moins deux fois. Le module informatif le plus vu depuis la mise en ligne de la plateforme porte sur les difficultés à travailler. Ces dernières semaines, la page qui a reçu le plus de visites est celle du module “je me sens triste et/ou j’ai des pensées sombres”.

Une plateforme ouverte aux malentendants et apprentis

“Ces premiers résultats démontrent la pertinence de ce dispositif et reflètent le besoin d’accompagnement des étudiants, particulièrement touchés psychologiquement par cette pandémie qui n’en finit pas. Cela fait plusieurs mois déjà que nous tirons la sonnette d’alarme. Écoute Étudiants répond à un besoin criant. Nous remercions chaleureusement la Région de son soutien et les psychologues pour leur implication à nos côtés et le temps qu’ils consacrent aux étudiants”, a déclaré Marion Leboyer, Directrice de la Fondation FondaMental, dans un communiqué.

Depuis peu, le site s’est ouvert aux apprentis, aux étudiants malentendants et aux jeunes majeurs adressés par les missions locales. “Ces jeunes Franciliens vont également pouvoir bénéficier de solutions adaptées à leur situation pour améliorer leur état psychologique”, a écrit la plateforme dans un communiqué. Avec la prolongation de la pandémie, la Fondation FondaMental et ses partenaires incitent plus que jamais les étudiants en détresse psychologique à utiliser les ressources proposées par Écoute Étudiants Île-de-France.”