Covid-19 : en Ehpad, le protocole assoupli

L'ESSENTIEL Les visites en chambre vont être à nouveau possibles.

Pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés, les sorties sont possibles mais une période d’isolement devra être respectée lors du retour dans l’établissement.

87% des résidents ont reçu une première dose de vaccin, 62% les deux.

Les effets de la vaccination commencent à se faire sentir. Population prioritaire dans la campagne vaccinale, les résidents en Ehpad qui ont reçu les deux doses de vaccin sont autorisés à partir de ce samedi 13 mars à se déplacer chez leurs proches sans contrainte de test ou d’isolement. Les visites en chambre vont être à nouveau possibles. Pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés, les sorties sont possibles mais une période d’isolement devra être respectée lors du retour dans l’établissement.

Retrouver la vie “d’avant”

Ce vendredi 12 mars, la ministre chargée de l’autonomie, Brigitte Bourguignon, a présenté le nouveau protocole qui a été publié sur le site du ministère de la santé. “Les résidents, quel que soit leur statut vaccinal et immunitaire, doivent retrouver les mêmes droits que le reste de la population, comme la possibilité de voir leurs proches, à l’extérieur ou à l’intérieur de l’établissement”, a-t-elle indiqué. Dans les établissements, les activités collectives sont à nouveau autorisées et les chambres redeviennent ouvertes aux familles. Les parois en plexiglas installées dans les Ehpad vont également être enlevées. Chaque direction d’établissement doit élaborer ces mesures d’assouplissement, selon la situation épidémique locale et l’avancement de la campagne vaccinale, en lien avec l’agence régionale de santé (ARS), selon le nouveau protocole applicable publié par la ministre.

L’objectif de ces nouvelles mesures est de permettre un retour progressif à la vie “d’avant”. Les résidents vaccinés – ceux qui ont reçu deux injections suivies d’une période de quinze jours – “pourront se rendre chez leurs proches, sans se faire tester avant, après et s’isoler sept jours dans leurs chambres”, a précisé la ministre dans un entretien au Parisien publiée vendredi soir. Pour les personnes non-vaccinées, le retour dans l’établissement sera suivi d’une période d’isolement de sept jours sans activités collectives ni repas collectif. “Certains n’ont pas pu recevoir de doses parce qu’ils étaient souffrants au moment de la campagne ou parce qu’il y avait un cluster dans leur établissement, s’est justifiée Brigitte Bourguignon. Ce n’est souvent pas volontaire, on ne peut donc pas introduire une discrimination, ce serait une double peine. Il est hors de question de les exclure des activités dans les Ehpad. Et il serait inhumain de dire, ‘tu n’es pas vacciné, tu restes dans ta chambre’.”

Accélérer la vaccination des soignants

En tout, 547 617 résidents d’Ehpad ont reçu une première injection et 415 526 ont eu les deux doses. “Aujourd’hui, 87 % ont reçu une première dose, 62 % les deux”, précise la ministre. Celle-ci note toutefois “qu’il reste de gros efforts à faire” sur la vaccination des soignants. “Dans certains établissements, 50 % des soignants sont vaccinés, dans d’autres, seulement 19 %, ce n’est pas tolérable, regrette-t-elle. C’est paradoxal, le personnel a parfois choisi de s’enfermer avec les résidents lors de la première vague par peur que le virus n’entre dans l’Ehpad et aujourd’hui ils refusent le vaccin. Il y a de la peur, engendrée par les réseaux sociaux, et on préfère relever le moindre petit incident alors que 4 millions ont déjà reçu au moins une première dose. C’est incroyable.”