Covid-19 : une nouvelle étude confirme l’efficacité du vaccin de Pfizer

L'ESSENTIEL Le vaccin Pfizer permet de réduire de 94% les cas symptomatiques du Covid-19, de 92% les cas graves de la maladie et de 87% les hospitalisations.

La premère injection offre une efficacité de 57% qui monte à 62% pour les cas graves et grimpe à 72% pour empêcher les décès liés à la Covid-19.

La vaccination à grande échelle en Israël permet d’obtenir des résultats sur un très grand nombre de personnes. Ce mercredi 24 février, une étude parue dans le New England Journal of Medicine, a offert “la première preuve validée par les pairs de l'efficacité d'un vaccin dans les conditions du monde réel”, s’est félicité auprès de l’AFP Ben Reis, l'un des co-auteurs de cette étude. Les résultats ont montré que le vaccin Pfizer est, après la deuxième injection, efficace à 94% contre les cas symptomatiques.

Une très haute protection

Les études confirmant l’efficacité du vaccin Pfizer s’empilent. Après plusieurs essais cliniques menés sur des milliers de personnes, la forte efficacité du vaccin est maintenant confirmée en conditions réelles sur plus de 1,2 million de personnes. Ce résultat est important puisque vacciner autant de monde implique des défis logistiques, étant donné la nécessité de conserver ce sérum à très basse température, et une plus grande variété d’individus et de comportements. Les données ont été collectées par le Clalit Health Services, l'un des plus gros organismes de santé israélien, entre le 20 décembre 2020 et le 1er février 2021.

Pour cette étude, 600 000 personnes vaccinées ont été comparées à 600 000 autres n’ayant pas reçu l’injection et présentant des caractéristiques très similaires en termes de sexe, d'âge mais aussi de comorbidités et de lieu d'habitation. En comparant les données issues des deux groupes, les chercheurs ont constaté que le vaccin Pfizer permet de réduire de 94% les cas symptomatiques du Covid-19, de 92% les cas graves de la maladie et de 87% les hospitalisations. Ces chiffres ont été obtenus au moins 7 jours après la seconde injection.

Une première injection déjà efficace

La première dose permet déjà d’obtenir une première protection contre le virus. “Un effet assez conséquent a été observé avant même la seconde dose”, a ainsi indiqué Noam Barda, co-auteur de l’étude. Pour les cas symptomatiques, elle offre une efficacité de 57%, qui monte à 62% pour les cas graves et grimpe à 72% pour empêcher les décès liés à la Covid-19. L’efficacité du vaccin Pfizer est restée constante pour les groupes d’âge, “y compris les personnes âgées de plus de 70 ans”, précise Ben Reis, avant d’ajouter avoir “des indications montrant que pour les personnes ayant beaucoup de maladies (antérieures), le vaccin marche légèrement moins bien.”