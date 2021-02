Covid-long : un médicament pour soulager la tachycardie

L'ESSENTIEL Les symptômes des Covid longs sont très hétérogènes mais certains reviennent assez souvent, comme le STOP : le syndrome de tachycardie orthostatique posturale.

Le STOP affecte le système nerveux autonome et provoque une fréquence cardiaque élevée, la plupart du temps en position debout.

L’ivabradine permet de diminuer la fréquence cardiaque des patients et d’améliorer leur qualité de vie, sans présenter d’effets secondaires néfastes.

Les Covid longs sont loin d’être une exception et de nombreux patients ont toujours des symptômes plusieurs mois après leur contamination à la Covid-19. Ces symptômes sont très hétérogènes mais certains reviennent assez souvent, comme le STOP : le syndrome de tachycardie orthostatique posturale. Des chercheurs américains de l’université de Californie avancent qu’un médicament habituellement utilisé pour traiter l’insuffisance cardiaque, l’ivabradine, est efficace pour soulager ces symptômes cardiaques du Covid long. Ils ont présenté les résultats le 15 février dans le Journal of the American College of Cardiology.

Un médicament contre l’insuffisance cardiaque

Le STOP affecte le système nerveux autonome et provoque une fréquence cardiaque élevée, la plupart du temps en position debout. Le STOP est généralement causé par une infection virale, un traumatisme, une intervention chirurgicale ou un alitement forcé. Il affecte souvent des jeunes femmes qui sont soit des athlètes soit très actives. Pour l’heure, aucun traitement existant permet de le soigner alors qu’il entraîne de nombreuses dégradations dans la qualité de vie avec plusieurs symptômes associés comme le brouillard cérébrale, des vertiges, des palpitations, des tremblements, une fatigue et une faiblesse ou encore une vision floue. Autant de symptômes que l’on retrouve dans de nombreux Covid longs, comme c’est le cas pour Cécilia* qui a témoigné pour Pourquoi Docteur ou Hadrien, âgé de seulement 14 ans, et dont la maman nous a partagé son quotidien.

L’ivabradine est un médicament utilisé pour soigner l’insuffisance cardiaque en diminuant la fréquence cardiaque sans affecter la pression artérielle, laissant penser aux chercheurs qu’il pourrait être efficace contre le STOP. “Lorsque nous pouvons réduire la fréquence cardiaque, nous offrons à ces patients la capacité de se lever, ce qu'ils ne pouvaient pas faire sans difficulté auparavant en raison de leur STOP”, poursuit Pam Taub, cardiologue au Cardiovascular Institut de l'UC San Diego Health et professeur agrégé de médecine à l'UC San Diego School of Medicine.

Amélioration de la qualité de vie

L’étude a été menée pendant un mois auprès de 22 patients âgés de 32 ans en moyenne et réalisée de manière randomisée avec la prise d’un placebo. À la fin du mois, tous les participants ont subi une période de sevrage d’une semaine puis les groupes ont été inversés. Au cours des deux mois, les patients ont également passé 7 consultations médicales au cours desquelles leurs niveaux de noradrénaline plasmatique ont été mesurés et des tests d'inclinaison ont été effectués pour observer la fréquence cardiaque du patient en position assise, couchée ou debout. La noradrénaline est une hormone du stress et un neurotransmetteur. Dans le plasma sanguin, la noradrénaline est une bonne mesure de l'activité du système nerveux sympathique.

Les chercheurs ont découvert que l’ivabradine permet de diminuer la fréquence cardiaque des patients et d’améliorer leur qualité de vie, sans présenter d’effets secondaires néfastes. Les résultats ont révélé qu’après un mois de traitement par ivabradine, en position debout, la fréquence cardiaque des patients est passée d’entre 100 et 115 battements par minute à environ 77 battements par minute. Ces patients ont également indiqué percevoir des signes d’amélioration de leur qualité de vie après avoir pris le médicament. “Dans notre pratique actuelle, nous voyons de nombreux patients qui ont été infectés par la Covid-19 et qui présentent, plusieurs mois plus tard, les symptômes du STOP, conclut l’un des auteurs, le Dr Jonathan Hsu, cardiologue à l'UC San Diego Health. Cette étude suggère que le traitement par ivabradine pourrait aider ces patients à Covid long, ce que nous devrons valider par une prochaine étude.”