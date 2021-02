Covid-19 : pas d’effet curatif du zinc et de la vitamine C

L'ESSENTIEL Même administrés à forte dose, le zinc et la vitamine C ne réduisent pas la gravité ou la durée des symptômes de la Covid-19 par rapport aux soins habituels prodigués aux patients atteints du coronavirus.

Zinc et vitamine C sont en vente libre et couramment recommandés par les pharmaciens contre les maladies virales

Selon une nouvelle recherche publiée dans le JAMA, le zinc et la vitamine C ne réduisent pas les symptômes de la Covid-19.

Le zinc et la vitamine C en vente libre

Le gluconate de zinc et la vitamine C (acide ascorbique) sont en vente libre et couramment recommandés par les pharmaciens pour traiter les maladies virales. "Le zinc est censé augmenter la capacité des cellules polymorphonucléaires à combattre l'infection, et l'acide ascorbique est un antioxydant qui peut jouer un rôle dans la réponse immunitaire", expliquent les auteurs de l’étude en préambule.

Partant de ces postulats, ils ont voulu évaluer si le zinc, la vitamine C ou une combinaison des deux substances réduisaient la gravité ou la durée des symptômes de la Covid-19 par rapport aux soins habituels prodigués aux patients atteints du coronavirus.

S'en tenir aux prescriptions médicales

L'essai a été mené du 27 avril 2020 au 14 octobre 2020. Les 214 malades participant à l'intervention ont été randomisés pour recevoir pendant 10 jours soit du gluconate de zinc (50 mg), soit de la vitamine C (8000 mg), soit une combinaison des deux agents, soit des soins classiques. Le principal critère d'évaluation était le nombre de jours nécessaires pour atteindre une réduction de 50% de 4 symptômes de la Covid-19 (fièvre, toux, essoufflement, fatigue).

Conclusion : "le traitement par une forte dose de gluconate de zinc, de vitamine C ou d’une combinaison des deux suppléments n'a pas réduit de manière significative la durée des symptômes de la Covid-19", écrivent les auteurs de l’étude. En d’autres termes, ces deux supplémentations ne doivent pas être prises hors prescription médicale, même en temps de crise sanitaire.