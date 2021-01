Cancer du sein : la pleine conscience, un outil pour soulager la douleur

L'ESSENTIEL Les patientes atteintes de cancer du sein souffrent de douleurs neuropathiques

La pleine conscience permet de soulager ces douleurs

Cette technique peut être prise en charge dans le cadre des soins de support

La prise en charge d’un cancer ne repose pas uniquement sur la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie : les patients peuvent bénéficier de soins de support, qui permettent de mieux vivre la maladie ou de mieux supporter les traitements. C’est notamment le cas de la réduction du stress par la pleine conscience. Dans une étude, des chercheurs de l’université d’Ottawa constatent que cette technique aide à soulager des douleurs neuropathiques, dans le cas de femmes atteintes d'un cancer du sein. Les travaux ont été publiés dans la revue Mindfulness.

Qu’est-ce que la réduction du stress basée sur la pleine conscience ?

L’association pour le développement de la mindfulness précise les principes de la réduction du stress basée sur la pleine conscience (MBSR) : il s’agit d’un "programme structuré qui tire ses influences de deux grands courants : celui des traditions méditatives orientales (pratique bouddhiste de vipassana et yoga) et celui de la science occidentale (médecine et psychologie)". Son objectif est de développer notre capacité à répondre plus efficacement au stress, à la douleur et à la maladie. Concrètement, il s’agit de s’appuyer sur la méditation, le yoga, les étirements pour mieux gérer les émotions.

Une étude basée sur l'analyse cérébrale

Les scientifiques canadiens constatent que les traitements médicamenteux ne sont pas toujours efficaces pour soulager les douleurs des personnes atteintes de cancer. "Nous avons beaucoup entendu parler de la pleine conscience ces dernières années, de la manière dont elle aide les gens à se détendre et à se sentir mieux, explique l’auteur principal de cette recherche, Andra Smith, professeur au sein de l’école de psychologie de l’université d’Ottawa. Si cet outil non-pharmacologique peut être utilisé pour soulager les douleurs neuropathiques, les femmes se sentiront mieux." Avec son équipe, il a suivi un groupe de femmes soignées pour un cancer du sein. Elles ont participé à un programme en huit semaines de réduction du stress par la pleine conscience. En parallèle, les chercheurs ont analysé leurs cerveaux grâce à l’imagerie médicale. "Nous avons constaté des réductions majeures de l’activité cérébrale dans les régions liées à la douleur, après la réduction du stress par la pleine conscience, explique-t-il. La sévérité de la douleur et sa fréquence ont été significativement diminuées après la session de huit semaines."

Des douleurs fréquentes dans le traitement du cancer du sein

D’après l’équipe de recherche, 20 à 50% des personnes soignées pour un cancer du sein ressentent des douleurs neuropathiques à la suite de leur traitement. Cette technique non-invasive, sans effet secondaire et sans risque, pourrait permettre de les soulager. En France, une partie des soins de support peut être prise en charge par l'Assurance maladie ou par les mutuelles de santé : il peut s'agir d'un accompagnement psychologique, d'une aide à la reprise de l'activité physique ou encore d'un accompagnement nutritionnel.