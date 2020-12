Cancer du sein métastatique : la chirurgie augmente les chances de survie

L'ESSENTIEL Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes

La forme métastatique de ce cancer ne concernerait que 6% des cas

La chirurgie après chimiothérapie ou immunothérapie améliore la survie

Un cancer peut se propager dans l’organisme : on parle alors de métastases. Ce sont des cellules cancéreuses présentes dans d’autres organes. Dans le cas du cancer du sein, l’apparition de métastases concernerait 6% des cas. Pour les soigner, les médecins ont généralement recours à la chimiothérapie, l’hormonothérapie et parfois à la chirurgie. Des scientifiques de l’université Penn State se sont intéressés à l’efficacité de l’opération de chirurgie dans le traitement de ces cancers avancés. "Les résultats des études précédentes (…) ont été remis en question à cause du faible nombre de participants ou parce que ceux-ci ne recevaient pas de chimiothérapie ou autre traitement systémique", explique l’autrice principale de cette recherche, Kelly Stahl. Avec son équipe, elle a comparé le taux de survie des personnes selon différents types de traitements.

Les bénéfices de la chirurgie

Dans Annals of Surgical Oncology, les chercheurs expliquent le protocole qu’ils ont suivi dans ces travaux. Ils ont analysé les cas de près de 13 000 personnes atteintes d’un cancer du sein de stade IV, soit le plus avancé. Ils les ont classées selon différents critères : traitement uniquement systémique (chimiothérapie, hormonothérapie ou immunothérapie), traitement systémique et chirurgie ou traitement systémique, chirurgie et radiothérapie. L’équipe de recherche conclut que les patients ayant été soignés par traitement systémique et par chirurgie vivent plus longtemps que ceux soignés différemment.

Que signifie être positif au HER2 ?

Ils se sont intéressés à un autre critère : le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2). Cette protéine est parfois surexprimée en cas de cancer, ce qui participe à l’augmentation du nombre de cellules cancéreuses. Les médecins qualifient alors le cancer de HER2 positif. Dans cette étude, les scientifiques ont constaté que les personnes atteintes de ce type de cancer réagissaient particulièrement bien au traitement par chirurgie. "Nous avons aussi constaté qu’une chimiothérapie avant la chirurgie offre de meilleurs résultats en terme de taux de survie pour les patients positifs au HER2", ajoute Kelly Stahl. Elle précise que quel que soit le statut du HER2, la chirurgie est généralement plus efficace lorsqu’elle est pratiquée après la chimiothérapie ou tout autre traitement ciblé.

Quelques chiffres sur le cancer du sein

En France, aux États-Unis et en Europe, le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. Dans l'hexagone, près de 60 000 cas ont été diagnostiqués en 2017, d’après la Fondation pour la recherche médicale. Le taux de mortalité diminue régulièrement et ce depuis plusieurs années. Aujourd’hui, 87% des patientes survivent à la maladie dans les cinq années qui suivent le diagnostic.